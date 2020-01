Ultime Notizie Roma del 08-01-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’iran risponde gli Stati Uniti una pioggia di missili ha colpito nella notte alcune basi americane in Iraq e Iran ha rivendicato l’attacco parlando di almeno 80 vittime è iniziato l’operazione solemani Martire non vogliamo una guerra ma ci difenderemo il presidente americano Trump ha twittato fin qui tutto bene valutiamo le vittime danni abbiamo i militari più forti del mondo intanto nelle stesse ore a Tirano un Boeing 737 della Ucraina Airlines precipitato subito dopo il decollo a bordo c’erano 176 passeggeri nessuno è sopravvissuto le prime informazioni parlano di un problema tecnico La diplomazia Prova intanto ad arginare il conflitto in Libia a Bruxelles si è tenuta una riunione straordinaria dei ministri degli esteri di Italia Francia Germania e Gran BretagnaCol Alto rappresentante europeo Joseph borrell di fronte un’escalation pericolosa del conflitto naufragata la missione diplomatica dell’Unione Europea che avrebbe voluto tentare di convincere le due faccine Libica deporre le armi i paesi europei del processo di Berlino hanno ripiegato su un vertice a Bruxelles che si è chiuso con le dichiarazioni di Borella Stoppa tutte le interferenze ha sottolineato l’alto rappresentante che vita trovare una soluzione politica Luigi Di Maio dopo il vertice volato in Turchia per incontrare il suo omologo mevlut cavusoglu intanto la Libia è sempre più nel caos con le forze del generale Khalifa haftar che hanno annunciato una nuova svolta nel conflitto dopo aver dichiarato la presa di Sirte le sue Milizie avanza 9 spuntando verso misurata la più potente città Libica serata con il premier fayez al-sarraj e torniamo in Italia Speriamo in Val d’Aosta una morte atroce per maestro di sci francese resta agganciato un elicottero in decollo e precipita in Vallone perdendo la vita caduto sulla vetta del Monte miravidi a 3000 metri di quota al confineItalia e Francia la vita in un cittadino transalpino di 44 anni residente a la rosiere in Alta Savoia si trovava insieme ad altri sette maestri di sci tutti i francesi erano collegati con un elicottero di Courmayeur dalla superficie del piccolo San Bernardo per un’attività formativa sul territorio italiano in chiusura parliamo di scuola sono oltre 95.000 le domande di iscrizione a scuola inserite e-82000 in quella è chiusa inviata attraverso il portale iscrizioni on line del Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca un picco di richieste pari al 38% in più rispetto a un anno fa questi dati Resi noti Dal Miur aggiornati alle ore 18 di ieri pomeriggio del primo giorno di avvio delle procedure per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado scegliere l’istituto da frequentare per l’anno scolastico 2020/2021 è stato già il 5,2% delle famiglieil momento è tutto buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa