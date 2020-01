Ultime Notizie Roma del 08-01-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’iran ha lanciato nella notte la feroce vendetta come l’ha chiamata la guardia rivoluzionaria contro gli Stati Uniti 15 mesi nel corto raggio sono stati lanciati contro le basi iracheni che ospitano militari statunitensi quella di al-assad è quella di erbil dove è presente anche un contingente italiano di questi secondo funzionario americano 4 non hanno colpito il bersaglio secondo un primo bilancio diffuso dalla TV di Stato iraniana ci sarebbero meno 80 di 220 soldati italiani sono stati messi in sicurezza in un bunker Sarebbero tutti inglesi per l’esercito di Baghdad non è stato colpito nessuno militare iracheno l’attacco battezzato operazione sulle mani ma è avvenuto nello stesso orario della morte le Generali Gragnano ma tutto bene comincia costituite del presidente americano Donald Trump dopo l’attacco dell’Iran il Tycoon che in serata ha riunito per qualche ora e le consiglio di sicurezzaannunciato una dichiarazione per le prossime ore mentre si stanno facendo le ricognizione dei danni delle eventuali vittime dell’attacco l’iran ha dato uno schiaffo ogni Stati Uniti con l’attacco missilistico a basi militari ma non è ancora abbastanza la presenza corrotta degli Stati Uniti dovrebbe finire lo ha detto il leader supremo iraniano ali khamenei in un messaggio in TV Aggiungendo che puoi sederti a tavoli delle trattative tenere corsi apre solo la strada l’interferenza e alla presenza dei nemici Call of dovrebbero fermarsi il ministro degli Esteri zarif ha detto che l’iran ha intrapreso è concluso proporzionate misure di autodifesa l’iran aggiunto un’escalation ma ci difenderemo contro ogni aggressione le guardie rivoluzionarie hanno messo in guardia gli Stati Uniti se l’iran dove sei attaccato sul suo territorio l’iran colpirà Dubai e Tel Aviv un Boeing 737 della Ucraina Airlines con 177 persone a bordo tra passeggeri ed Equipaggio è precipitato al suolo dopo il decollo aeroporto internazionale di Tehran Imam khomeini le persone a bordoagenzia di stampa iraniana sono tutte morte in gran parte dei Passeggeri erano iraniani il presidente ucraino Denise che ha confermato su Facebook e non c’è alcun superstite ed annullato una sua visita ufficiale in Oman lo sarebbe stato causato da un incendio un motore voltiamo pagina un terremoto di magnitudo 4,5 ha colpito una zona dell’Iran vicino all’impianto nucleare l’istituto Geofisico americano indica che l’epicentro del sisma è stato localizzato a 17 Km a sud-est di borazjan a una profondità di 10 chilometri per il momento non ci sono notizie di danni o vittime una bambina di circa 7 anni è morta in un incendio divampato per cause ancora in corso di accertamento in un’abitazione a Servigliano in provincia di Fermo sono Salve Invece la mamma e la sorellina di poco più piccola che sono riuscita a lasciare la casa che si trova all’ingresso del paese La madre si è svegliata a causa dell’ odore acre del fumo ed è riuscita a portare fuori casa la figlia più piccola Poi ha tentato di rientrare in casa per prendere la più grande ma non c’è riuscita e torniamo a parlare di scuola e il decreto scuolaavvertito nella legge 159 del 2019 secondo l’anno FC sono diversi profili di incostituzionalità il commento del presidente ANIEF Marcello Pacifico inizia la leader presso la Camera dei Deputati in prima e quinta commissione una cosa sotto gli occhi di tutti e colpisce l’assenza per esempio di quanto promesso dal ministro della mamma oggi non più ministro nell’ultima verbale di conciliazione con gli altri sindacati firmatari di contratto sulla presenza sulla possibilità che non è stata purtroppo Concetta facenti funzioni nel ruolo di DSGA di poter partecipare alla prossima procedura straordinaria senza l’audio così come esercitano il loro servizio la loro professione senza questo titolocome sono giuste anche altre misure stanchi come per esempio la riapertura la prova degli attori ad Atene sedimento che li porterà di nuovo alla gente con delle proposte emendative ci sono tante altre proposte che saranno portati avanti nei prossimi giorni e ha sentito anche della richiesta di audizione parlamentare ancora una volta ne ho finito pertanto a specializzarsi in quello che fa sempre informazione formazione studio sulla legislazione scolastica e tutto buon proseguimento di ascolto

