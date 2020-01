Ultime Notizie Roma del 08-01-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio l’iran ha lanciato nella notte l’atroce vendetta come l’ha chiamata la guardia rivoluzionaria contro gli Stati Uniti 15 missili a corto raggio sono stati lanciati contro le basi irachene che ospita militari statunitensi quella di al-assad è quella di Herbie dove è presente anche un contingente italiano di questi secondo un funzionario americano 4 non hanno colpito il bersaglio secondo un primo contingente Italia e secondo un primo bilancio diffuso dalla TV di Stato iraniana ci sarebbero almeno 80 morti 200 feriti i soldati italiani sono stati messi in sicurezza in un bunker sono tutti illesi per l’esercito non è stato colpito nessun militare iracheno l’attacco battezzato operazione solemani martire è avvenuto nello stesso orario della morte del generale iraniano il presidente americano Trumptranquillità dopo la taccuino dritta sicura va Tutto bene Abbiamo le truppe più forti meglio equipaggiati al mondo da Teheran il leader supremo Ali khamenei parla di uno schiaffo dato gli Stati Uniti rilancia non è ancora basta non faremo un passo indietro il presidente Errani minaccia di togliere i piedi degli Stati Uniti nella regione preoccupazione nel resto del mondo la presidente della commissione europea Ursula von der leyen ha chiesto che l’uso delle Armi si è fermato per dare spazio al dialogo la Cina chiede misure moderazione Stati Uniti e Iran per l’altro rappresentante europeo borrell la crisi mette a rischio gli sforzi della coalizione anti daesh Netanyahu avverte chi cercherà di colpirci volta un colpo estremamente potente tempesta quasi perfetta sui mercati internazionali dopo l’attacco dell’Iran alle basi americane in Iraq in Asia la borsa di Tokyo Ha chiuso con un calo del 157 * superiore a quello di Shanghai e Seul mentre un Kong assegnato almeno 083 apertura in calo per Piazza Affari a meno 0 63% ma in generale tutte le piazze europee segnano illoro è salito fino a 1611 dollari l’oncia livello più alto dal 2012 per poi scendere a 1593,86 in Germania sono inaspettatamente scesi gli ordini di fabbrica il salita 71,7 dollari oltre il 5% per poi stabilizzarsi sui $69 il primo ministro libico fayez al-sarraj sarà oggi a Bruxelles ha riferito al per diretta del Parlamento Europeo David Sassoli che incontrerà il premier libico nel primo pomeriggio l’altro rappresentante europeo vorrei commenta la situazione è molto pericolosa stiamo aspettando la visita del primo ministro libico al Serraglio incontrare in Abruzzo a Roma altri leader libici per analizzare con loro la situazione che abbiamo argomento un Boeing 737 della Ucraina Airlines con 177 persone a bordo tra passeggeri ed Equipaggio è precipitato al suolo dopo il decollo aeroporto internazionale di Tehran Imam khomeini nessuno è sopravvissuto tra le vittime ci sono 82 iraniani 63 canadesi 11 Ucraina10 svedesi 43 tedeschi e 3 britannici il presidente ucraino zielinski annullato una sua visita ufficiale in Oman lo schianto sarebbe stato causato da un incendio motore esclusa l’ipotesi di attacco terroristico era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

