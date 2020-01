Ultime Notizie Roma del 08-01-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio in primo piano l’iran risponde gli Stati Uniti una pioggia di missili ha colpito nella notte alcune basi americane in Iraq e Iran ha rivendicato l’attacco parlando almeno di 80 vittime ma per gli Stati Uniti e l’iraq non ci sono state vittime perché lei abbiamo dato uno schiaffo ma non è finita Trump attività fin qui tutto bene nelle stesse ore a terra non Boeing 737 della Ucraina Airlines precipitato subito dopo il decollo a bordo c’erano 176 passeggeri nessuno è sopravvissuto le prime informazioni parlano di un problema tecnico escluso l’attacco terroristico di un terremoto di magnitudo 4,5 della scala Richter ha colpito una zona dell’Iran vicino a un impianto nucleare secondo l’istituto Geofisico americano l’epicentro delè stato localizzato a 17 chilometri a sud-est di borazjan ad una profondità di 10 chilometri per il momento non ci sono notizie di danni o vittime abbiamo argomento Atlantia mantiene ferma la disponibilità per il confronto per l’individuazione del partner industriale di un piano industriale condiviso solido e di lungo periodo per un effettivo rilancio della compagnia italiana di Baviera l’ho detto il gruppo Benetton da principale azionista dietro nella memoria inviata in commissione trasporti alla camera relativa alla crisi di Alitalia Aggiungendo che non corrisponde a verità che Atlantia sia sfilata dal consorzio con Ferrovie dello Stato tesoro e Delta che avrebbe dovuto rilanciare la compagnia che invece non si è concretizzato sempre nella mattinata del 8 gennaio è stato ascoltato in commissione l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti atlanti ha spiegato e ritenendo che Delta non è un impegno particolarmente forte aveva detto di riprovare con Lufthansa a presa per il primo pomeriggio il l’audizione del ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli ti portiamo ancora pagina Ursula von der leyencontenitori per Unione Europea Regno Unito sulle relazioni del dopo brexit mai convinta che un’intesa sia possibile con legami destinati a restare indistruttibili senza un’estensione del periodo di transizione oltre 2020 nota la presidente della commissione Non ci si può aspettare un accordo ogni singolo aspetto da nuova partnership dovremmo avere delle priorità ma siamo pronti a disegnare una senza precedenti con 00430 Jumping era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa