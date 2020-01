Ultime Notizie Roma del 08-01-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Luca pagina dedicata alle notizie che arrivano dall’estero gli Stati Uniti sarebbero stati informati in anticipo dell’attacco iraniano alle loro basi dagli iracheni quali erano stati affidati Run una fonte diplomatica araba citata dalla CNN guardando il secondo la fonte avrebbe comunicato Washington quali Baldi sarebbero state colpite dopo avere ricevuto comunicazione dagli iraniani intanto alla Casa Bianca sono presenti membri del team di sicurezza nazionale del presidente Trump ha annunciato che farà una dichiarazione Boris Johnson il primo ministro inglese parlando alla camera dei comuni ha escluso vittime americane e britanniche tutti bianchi soldati italiani metti in sicurezza in un bunker a erbil teletouch ito di Baghdad non sarebbe stato colpito nessuno militare iracheno iraniano darà alla Boeing Seattle le scatole nere delle 77 della Ucraina Airlines precipitato subito dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Teheran lo riporta l’agenzia iraniana citando il capo dell’aviazione civile senza specificare In quale paese saranno inviate per essere usate nessuna delle 176 persone a bordo tra passeggeri ed Equipaggio è sopravvissuta secondo le prime informazioni lo schianto sarebbe stato causato da un incendio ad un motore Ma la compagnia sostiene che il velivolo era in ottime condizioni ed esclude la torre del pilota il premier ucraino aprirà un’indagine andiamo in Canada una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria in centro ad Ottawa ad un km dal Parlamento in Un Tweet e delle forze dell’ordine Che Non fornisce i motivi della sparatoria è detto che la Polizia ha risposto al fuoco dell’isolato 400d Gilmour Street sono stati segnalati diversi feriti ultime notizie anche la Turchia ha inviato in Libia un primo contingente di 35 soldati a sostegno del governo di alzare i militari hanno al momento ruolo di coordinamento e supporto di tipo II e non combatteranno e anche i militari che verranno inviati in seguito non sacombattimenti ha detto il presidente turco erdogan in una riunione con i vertici del suo partito oggi sarà sarà intanto a Bruxelles dove incontrerà il Presidente del Parlamento Europeo Sassoli e l’altro rappresentante Ue è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa