Ultime Notizie Roma del 08-01-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Ferrigno essere in apertura informato in anticipo della tecnica Milano alle loro basi dagli iracheni quali erano stati allertati dapiran Madda secondo la fonte avrebbe comunicato Washington Quali sarebbero state colpite dopo aver mai ricevuto comunicazione degli iraniani intanto la Casa Bianca sono presenti i membri del team di sicurezza nazionale del presidente Trump ha annunciato che farà una dichiarazione Boris Johnson parlando la camera dei comuni scuso vittime americane e britanniche tutti illesi anche soldati italiani mesi in sicurezza in un bunker alle mail per l’esercito di Baghdad non sarebbero stati colpiti neanche i militari iracheni ancora essere molto lavoro prevede negoziati duri Frau e Regno Unito sulle relazioni delle dopo brexit ma è convinta che un’intesa sia possibile tu legami destinati a restare indistruttibili senza un’istruzione del periodo di transizione entro il 2000di nota la presidente della commissione a Londra prima di vedere Boris Johnson non ci si può aspettare un accordo su ogni singolo aspetto della nuova partnership dovremmo avere delle priorità ma siamo pronti a disegnarne una senza precedenti 0040 dobbiamo in Italia viene al Tribunale del riesame di Avellino ha bocciato Le istanze di dissequestro dei cavalcavia autostradali fra cui quello del Cerrano presentate da autostrade il sindaco di Silvi vicino Teramo Andrea scordella che sta monitorando la situazione sulla statale 16 dopo l’emergenza vissuta nella giornata di ieri con 4000 mezzi pesanti transitati in 24 ore in particolare nel territorio comunale della cittadina del teramano ultime notizie in chiusura Sono stati stanziati alle regioni 2,2 miliardi di euro per l’acquisto di nuovi bus ecologici adibiti al trasporto pubblico locale alle relative infrastrutture Ministero delle Infrastrutture e trasporti spiegando che è stato firmato il decreto interministeriale dal ministero di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico il Ministero dell’Economia che indica il riparto dei fondi e le tabelle diè tutto grazie per averci seguito negli USA torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa