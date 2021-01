Ultime Notizie Roma del 08-01-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio 24 ore di silenzio l’indomani della salto al congresso hai due mesi di battaglie legali per ribaltare il risultato elettorale Donald Trump concede per la prima volta la vittoria il congresso ha certificato I risultati non nuova amministrazione sarà inaugurata Il 20 gennaio la mia attenzione volta ad assicurare una transizione del potere morbida senza Scotti ordinata il momento impone guarigione riappacificazione di Chiara Trump Invia messaggio su Twitter dicendosi oltraggiato come tutti gli americani per la violenza dei manifestanti non rappresentano l’America ferma l’America e e deve restare una nazione di legge e ordine Napoli 1 immagini 200 metri quadri nel parcheggio dell’ospedale del mare al momento non c’è alcun elemento che induca a far pensare a un atto doloso sottolinea l’azienda sanitaria ASL Napoli 1 evacuato è chiuso il covid Center ennesimo recordper covid-19 Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 4 mila Secondo i dati della John Hopkins University casi di contagio invece sono saliti di 265 mila e noi torniamo in Italia parlare di sanità della situazione e facciamo il punto in questo servizio di Sara Garino di 19 l’ordinanza recentemente messa dal Consiglio di Stato con essa il più alto organo amministrativo del nostro ordinamento Ha ribadito per i medici nell’esercizio della professione il principio di libertà di terapia l’istanza verso l’aifa agenzia italiana per il farmaco che aveva vietato l’utilizzo degli idrossiclorochina nella lotta al virus è stata portata avanti e vinta da un gruppo di medici di famiglia assistiti dall’avvocato Erich Grimaldi del foro di Napoli illegali intervistato da Eureka idee per l’Italia e l’Europa sottolinea tutta l’importanza della sentenzai medici ha stabilito che nel dubbio circa l’efficacia della terapia e a calata la sicurezza che esca almeno per moltissimi pazienti Lo Stato Sociale diritto prima ancora della stessa di Antologia non vieta Anzi richiede alla scienza medica di curare anziché astenersi da curare cittadini laddove ovviamente singolo medico ritenga in scienza e coscienza la cura appropriata per il singolo paziente del pronunciamento il professor Giovanni Carnovale medico e docente universitario eletto revisore dei conti dell’Ordine dei Medici di Roma richiama però le istituzioni politiche a una sul funzionamento del sistema sanitario nazionale ti ho dimostrato una grande maturità in questa fase pandemica ma anche evidenziato alcune problematiche la più importante di tutti è stata la universalità ricercata dal legislatore intende la capacità di curare un paziente di Mantova nello stesso modo come a Catanzaro causa di questo problema è stata un’azionepresente delle regioni spesso in modo discordante Bisogna tornare a poter gestire dal centro la sanità recovery Plan Stasera nuova riunione capi delegazioni Renzi in una bozza per sanità serve il mess stasera quindi la riunione tra il premier Ei capi delegazione della maggioranza su recovery Plan Italia Evviva presenterà un documento con i punti su cui c’è ancora disaccordo ed è tutto buon proseguimento di ascolto e buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa