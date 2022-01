Ultime Notizie Roma del 08-01-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stato viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale decreto legge sull’obbligo vaccinale per gli over 50 il presidente Sergio Mattarella aveva firmato il decreto che non mostra differenze sostanziali rispetto al testo licenziato da ultimo Consiglio dei Ministri la tennista Ceca Renata voracova affermato di essere stata rinchiusa nello stesso centro di Djokovic dopo che le è stato revocato il visto mi portano da mangiare c’è una guerra in corridoio tutto era nato mi sento un po’ Come in una prigione Pink adora trentottenne in un’intervista ai giornali ciechi il tuo caso ha spinto Ministero degli Esteri cieco a protestare con quello australiano complice il giorno di festa si abbassa il numero di nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 108304 i nuovi contagi covid Secondo i dati del Ministero della Salute ancora prima erano stati duecento diciannove Mila e41 il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato Le ordinanze per il passaggio dalla zona Bianca le zone Gialle delle regioni Toscana emilia-romagna Abruzzo Valle D’Aosta è festivo da lunedì prossimo 10 gennaio salgono a quindici le regioni italiane le province autonome in quest’aria di misura antico veniva ricordato al momento non presenta alcuna restrizione rispetto a quella bianca notizie contrastanti ma forse sempre drammatiche sugli ultimi sviluppi della situazione in Kazakistan mentre fare tornata la calma anche una delle città teatro di scontri tra rivoltosi forze dell’ordine in corso nuovi di giorni ad Almaty capitale dei Paesi e città più colpita dalle proteste qui la polizia arrestato Oltre 100 persone in operazione speciale l’aeroporto della capitale funziona regolarmente mentre lo scalo di amarti resterà chiuso fino a domani 9 gennaio ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa