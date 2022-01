Ultime Notizie Roma del 08-01-2022 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Sabato 8 gennaio Buongiorno dalla stazione da parte di Francesco Vitale in studio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale da in vigore già da oggi l’ultimo decreto del governo sulle misure anti covid con l’obbligo vaccinale per gli over 50 e il conseguente divieto di accesso ai luoghi di lavoro senza super in questa fascia d’età salgono intanto a 15 le regioni in giallo da lunedì lo saranno anche Toscana Emilia Romagna Abruzzo in Valle D’Aosta scontroso rientro a scuola Bianchi respingere app di 1500 presidi per posticiparlo di due settimane e restando in tal De Luca non c’è però che non riaprirà le classi in campagna decisione che il governo vuole impugnare il Ministero dell’Istruzione ha convocato per oggi sindacati della scuola per informativa sulle nuove regole per la gestione dei casi con la Russia il rischio di un conflitto reale afferma sfondo emerge in merito alla posizione della NATO rispetto al Ucraina negli Stati Uniti spingono per la via diplomaticaanche la situazione in Kazakistan col presidente tocca Eve che contro banditi e terroristi ha dato alle forze di sicurezza l’ordine di sparare senza preavviso per uccidere giustizia è fatta per amare il simbolo del Movimento Black plasma per come George Floyd I tre uomini bianchi che un anno fa uccisero 25 anni afroamericano mentre Faceva jogging per le strade del suo quartiere in Giorgia sono stati condannati all’ergastolo Dopo un lungo processo la giuria lo scorso novembre si aveva giudicati colpevoli di omicidio volontario morto all’età di 94 anni in più di portiere leggenda di Hollywood che ha spianato la strada tanti attori afroamericani il protagonista di Indovina chi viene a cena aveva vinto per i gigli del campo del 1963 un Oscar come miglior attore primo nero essere insignito nella vita statuette in quella categoria porta la serie A di calcio tira dritto nonostante l’invito di draghi hanno sospensione del campionato partite a porte chiuse la seconda giornata di ritorno in programma domani rischierò di imitare il copione dell’epifania altri quattro giocatorinell’udinese nessun altro contagio invece nel Torino tennis Errani Polini finale a Melbourne ed è tutto buon proseguimento di ascolto

