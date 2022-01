Ultime Notizie Roma del 08-01-2022 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e ben ritornati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio scontro sul rientro a scuola Bianchi respinge l’appello di 1500 presidi per posticiparlo di due settimane restante indada De Luca annuncia però che non riaprire le classi in campagna decisione che il governo vuole impugnare il Ministero dell’Istruzione ha convocato per oggi sindacati della scuola per un’informativa sulle nuove regole per la gestione dei casi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dei migliori Giada oggi l’ultimo decreto del governo sulle misure anti covid Global Icon vaccinale per gli over 50 il divieto di accesso ai luoghi di lavoro senza superfast in questa fascia d’età dal 15 febbraio salgono intanto a 15 le regioni in giallo da lunedì lo saranno anche Toscana Emilia Romagna Abruzzo Valle d’Aosta il tennista numero uno al mondo Novak Djokovic stato esentato dalla vaccinazione contro il COI di perché ha contratto il virus dal dicembre secondo quanto affermato adesso avvocatodocumento depositato in tribunale a Melbourne la data del primo test positivo è stata registrata il 16 dicembre 2021 si legge in un documento depositato Presso il tribunale federale che cerca di rimbalzare l’annullamento del suo Sto per entrare in Australia l’ex presidente del Kazakistan nursultan nazarbayev si trova nella capitale kazaka appoggio al governo della depressione il sollecito sostegno Popolare l’ho detto e stradetto stampa sentendo le voci di un solo allenamento dal paese teatro da giorni di una rivolta senza precedenti suo portavoce aidos ha dichiarato su Twitter che sarebbe in contatto diretto con il presidente casting geomar tokayev che nazarbayev stesso scelto come suo successore dopo le dimissioni nel 2019 Intanto il dipartimento di stato americano autorizzati dipendenti non essenziali del soldato americano ad amarti di lasciare il Kazakistan nella commissione del congresso americano che Indaga sulla salto a aprile del 6 gennaio scorsoGuarda ascoltare entro la fine del mese l’ex vicepresidente Mike pence l’ho reso noto il presidente della commissione Democratico Benny Thomson spiegando che penso sarà chiesto di testimoniare volontariamente senza alcun mandato obbligatorio dico penso che queste gennaio si rifiutò di bloccare insegnato la certificazione della Vittoria di Joe biden alle elezioni presidenziali è stato nelle ore della START uno dei bersagli principali dei rivoltosi considerato un traduttore per non avere avallato la teoria di Donald Trump ha delle lezioni rubate giustizia è fatta per avere il simbolo del Movimento Black lives Matter come George Clooney l uomini bianchi che un anno fa uccisero i 5 afroamericano mentre Faceva jogging per le strade del suo quartiere in Giorgia sono stati condannati all’ergastolo Dopo un lungo processo la giuria lo scorso novembre nella giudicati colpevoli di omicidio volontario lutto nel mondo del cinema morto all’età di 94 anni Sidney Poitiers leggenda di Hollywood che ha spianato la strada tantissimi attori afroamericani il protagonista di Indovina chi viene a cena aveva vintoper i gigli del campo del 1963 un Oscar come migliore attore primo nero a essere insignito nella vita statuetta in quella categoria porta batteria di calcio tira dritto nonostante l’invito di draghi e una sospensione del campionato a partite o partita a porte chiuse la seconda giornata di ritorno in programma domani rischia però di ribaltare e invitare in realtà il copione delle altri quattro giocatori positivi l’Udinese nessun altro contagi invece nel Torino ed è tutto per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa