Ultime Notizie Roma del 08-01-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati in ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale Nuovo appuntamento con l’informazione il tennista numero uno al mondo Novak Djokovic stato esentato dalla vaccinazione anti covid ha contratto il virus dicembre secondo quanto affermato dai suoi avvocati non documento depositato in tribunale a Boom data del primo test positivo è stata registrata il 16 dicembre 2021 spiegato il tuo obiettivo quello di ribaltare l’annullamento del visto per entrare in Australia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale da in vigore l’ultimo Decreto Legge anti covid contenente anche obbligo vaccinale per gli over 50 conseguente divieto d’accesso luoghi di lavoro senza supergreen passi in queste fasce d’età salgono intanto a 15 le regioni in giallo da lunedì lo saranno anche Toscana Emilia Romagna e Abruzzo e Valle d’Aostaristorante hotel trasporti palestre da lunedì le nuove misure del decreto covid e porteranno un’ulteriore stretta per i non vaccinati è proprio per novacs Dunque Questo è l’ultimo weekend prima del danno che il governo ha deciso per loro così per I ribelli ultime ore per godere di un pranzo al ristorante all’aperto di un soggiorno in hotel di una corte m solo con Il Grinch base e anche per fare sport andare in fiera basterà per l’ultima volta un tampone negativo voltiamo ancora pagina l’aria di non vaccinati del nostro paese già ampiamente minoritaria stiamo parlando di qualcosa che poco oltre il 10% degli italiani in sopra ed è pure questo 10% produce L’occupazione di 2-3 posti letto in terapia intensiva e della metà dei posti letto in area medica così il ministro della Salute Roberto Speranza arriva Dendo che ridurre l’aria di non vaccinati è davvero fondamentale in chiusura Torniamo a parlare di scuola e rientro in classe per il consiglio nazionale di Udine non ci sarebbero le condizionipartire in presenza il giovane del sindacato dei presidi risposta La petizione di 3000 dirigenti scolastici sulla necessità di riattivare la data mette a disposizione un modello di decreto da comunicare al prefetto abbiamo sentito Marcello Pacifico presidente Udine e anche ha fornito un modello a tutti i casi in Italia per andare a chiudere le scuole alla riapertura il 10 gennaio questo perché Perché hai fatto tutte le promesse del governo sono state disattese bisognava fare lo spray tracciamento degli studenti e non è stato fatto Bisogna fornire il personale delle mascherine ffp2 e non è stato fatto Non ci sono le condizioni per aprire lo dicono i sindaci lo ha detto anche il Presidente della Regione Campania speriamo che questa volta il governo ascolti almeno chi deve dirigere garantire la sicurezza del lavoratore degli studiÈ tutto Buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa