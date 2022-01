Ultime Notizie Roma del 08-01-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione senza cavi del caso ti ritorna a scuola nonostante le pressioni da più parti preside ordini dei medici le ordinanze di regioni e comuni Per ritardare il rientro in presenza il governo tira dritto e Conferma la data ufficiale di lunedì 10 gennaio nessuno slittamento Quindi almeno per il ministro dell’istruzione Patrizio bianchi che ha spiegato che non ci sarà nessun ripensamento sulla stessa linea il ministro della Salute Roberto Speranza che ha sostenuto che dovrebbe scelto di tutelare il più possibile la scuola come video fondamentale della nostra comunità L’indirizzo è e resta scuola in presenza in sicurezza perché ha detto non vogliamo che viene più piccole pagare il prezzo di questa fase epidemica ma non prende non manca la confusione il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha firmato ieri non l’ordinanza che prevede la sospensione fino al 29 gennaio dell’attività in presenza di servizi educativi per l’infanzia delle attività scolastiche e didattiche in presenza della scuola dell’infanzia della primaria e della secondaria di primoil governo però ha già fatto sapere che pronta a impugnare qualsiasi ordinanza vado in questa direzione Ricordando che le misure più restrittive possono essere adottati dai presidenti di regione solo quando in zona rossa e in circostanze straordinarie obbligo vaccinale periodo del 50 il ministro speranza fermato che è stata una scelta forte giusta che l’obiettivo fondamentale di ridurre l’aria di non vaccinati nel paese ha spiegato il ministro È già ampiamente monitorata stiamo parlando di una cosa che poco sopra il 10% degli italiani sopra i 12 anni che non si sono vaccinati e pure questo 10% produce L’occupazione di due terzi di posti letto in terapia intensiva e della metà dei posti letto in aria medica Cambiamo argomento mentre isolato a me in una camera di hotel e attende che l’ho tra gli conceda un rischio per partecipare ai prossimi Australian Open imminenti arrivano a bufera sul tennista numero uno al mondo novacs Novak Djokovic partecipo senza mascherina ad una cerimonia il 17 dicembre ovvero il giorno dopo essere risultato positivo al covid emerge dalla pagina facebook della federazione di tennis di Belgrado che mostra il miglior tennista del pianeta e detentore di 20 titoli del Grande Slamcoppe diplomi ai giovani giocatori il post contiene diverse foto di Djokovic in pausa con funzionari della federazione circa 20 adolescenti tutti senza mascherina gioco che ci aveva Inoltre partecipato il giorno prima quando era risultato positivo un altro evento pubblico la presentazione di un francobollo con la sua effigie da parte delle poste di serve yogo vince aggiunto in Australia mercoledì scorso per partecipare la storia no per l’esenzione medica dall’obbligo di vaccinazione di è stato però Arrivo Kato il tennista si trova ora agli arresti in un albergo di Melbourne attesa che lunedì il tribunale conferma non gliela devo Cadel visto il legale di Jankovic hanno sostenuto che il campione avesse il diritto ad entrare in Australia senza passo vaccinale in quanto era risultato positivo al covid lo scorso XVI dicembre gioco Vinci intanto ha chiesto di lasciare l’albergo per potersi allenare in vista di un appuntamento che riveste per lui un enorme importanza è la l’ultima notizia per il formazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa