Ultime Notizie Roma del 08-02-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitali in studio intervenuti l’altro nota sullo svincolo in corrispondenza del quale si è verificato il deragliamento del treno Frecciarossa che causato due morti e 31 feriti sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Lodi a loro carico sono di omicidio colposo plurimo disastro colposo e lesioni colpose continuano le indagini della Polfer per capire perché lo scambio che causato l’incidente non si trovava nella giusta posizione bilancio delle vittime causa del coronavirus Stella 722 superando il numero dei morti per la Start Lo ha reso noto la condizione sanitaria nazionale cinese confermati anche altri 3399 nuovi casi di positività il virus ti portano così a 34.500 il numero di persone infette nel paese Intanto sono definite Buone le condizioni del italiano trovato positivo alla CecchignolaSpallanzani la quarta serata del Festival di Sanremo spregiudicati ho dato mentre Leo Gassman e trionfa tra i giovani i successi vengono prospettati dalle polemiche sul palco durante l’esibizione con buco Morgan ha modificato il testo della canzone critica il collega di aver fatto una brutta figura nella terza serata del festival Google ha lasciato il palco e due sono stati squalificati del concorso pace fatta tra Tiziano Ferro che hanno surgelato in un momento con un bacio sulle labbra al termine del loro duetto è stato caratterizzato dallo scontro tra Pet e Bernie Sanders lo scontro televisivo tra i candidati dem soprattutto i risultati del voto in Europa che ha visto l’ex sindaco di South Bend portarsi a casa la vittoria Per una manciata di voti però non emergere jobyna leadbetter vorrei più volte sono in parte di applausi dal pubblico per essere stato l’unico partito a votare per la rimozione di Donald Trump ad altro incarico nell’agenzia internazionale Pisa riconfermatodell’Italia negativo l’alto livello di frammentazione politica spiega una nota rende molto difficile per il governo italiano sviluppare una strategia credibile di crescita di bilancio per ridurre il debito pubblico ci vogliono in casa per la Roma nell’anticipo della 23esima giornata di Serie A I giallorossi sono stati battuti per 3 a 2 del Bologna e mettono così a rischio il quarto posto in classifica bordate di fischi Al termine della partita oggi in campo Fiorentina Atalanta alle 15 poi torino-sampdoria alle 18 verona-juventus 20:45 domani occhi puntati sul derby serale tra Inter e Milan Parma Lazio delle 18 ed era l’ultima notizia buon proseguimento di sforzo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa