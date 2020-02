Ultime Notizie Roma del 08-02-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio caso di positività al coronavirus da parte di un italiano si tratta di uno dei 56 rientrati da quando Da ieri è stato trasferito dalla Cecchignola allo Spallanzani tranquilli gli altri italiani era in una stanza singola dicono abbiamo avuto pochi contatti in questi giorni Intanto il bilancio dei morti sale a 636 L’ultimo bollettino della commissione sanitaria cinese parla anche di oltre 30 mila casi sospetti è salito uno invece il numero delle persone positive sulla nave da crociera albergo del Giappone a bordo della quale ci sono 35 Italiani nessuno di loro però risulta tra i contagiati l’ex sindaco di Stato mantiene un vivissimo vantaggio del senatore Bernie Sanders col 100% dei voti scrutinati dopo i caucus Iowa prima tappa delle primarie dem per la corsa alla Casa Bianca 26,226,1 la prima attrice Elizabeth Vallenari la terza con 18 % seguito dall’ex vicepresidente Joe biden con 15,8 è una notizia fantastica il commento di Jag c’è tempo fino alle 12 locali le 19 italiane per chiedere il riconteggio dei voti per richiesta della procura di Lodi insieme a quella aperta dalle ferrovie chiarire le cause del deragliamento di ieri del Frecciarossa milano-salerno la vita i due macchinisti Giuseppe Cicciu armadio Dicuonzo sono 51 le persone rimaste ferite siamo stati miracolati dicono i superstiti della tragedia l’ipotesi più accreditata sempre di uno scambio malfunz ieri sera il Consiglio dei Ministri Ha rispettato un minuto di silenzio in memoria delle vittime subito dopo il Ministro dei Trasporti ha svolto l’informativa sull’accaduto il premier Giuseppe Conte sul tema della lezione ti ha speso hanno riferito fonti di Palazzo Chigi per trovare un punto ancora più avanzato di mediazione formulando una nuova proposta efficace sul piano tecnico giuridico è utile a contemperare gli interessiuna parte evitare la denegata giustizia che ha comportato che i processi concludi zero senza una sentenza di merito di assoluzione o di condanna dall’altro l’interesse la durata ragionevole del processo finalmente garantita Cambiamo argomento Roberto Benigni incantato ieri sera al teatro Ariston con la sua esegesi del Cantico dei Cantici e Come avere i miei Gino Yesterday dei Beatles e nessuno la TV applicato il premio Oscar la terza serata del Festival della canzone dedicata alle covers è chiusa con la vittoria di Tosca che ha cantato Piazza Grande di Lucio Dalla in duetto con la spagnola Silvia Perez Cruz the Laura ho mangiato David Bowie nei panni di Ziggy Stardust andiamo a chiudere con lo sport prende il via oggi con l’anticipo del venerdì la ventitreesima giornata di Serie A alle 20:45 scenderanno in campo e Bologna con i giallorossi a caccia del riscatto dopo il k.o. contro il Sassuolo domani sarà la volta di Fiorentina Atalanta Torino Sampdoria e Verona Juventus domenica occhi puntati sul Derby Inter Milan che chiude la giornataE45 prima nel pomeriggio sparato solo a ora di pranzo Brescia Udinese Genoa Cagliari Napoli Lecce e parma-lazio E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa