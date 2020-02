Ultime Notizie Roma del 08-02-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio prima vittima straniera del coronavirus si tratta di una sessantenne americano deceduto in un ospedale di Luana la conferma è arrivata dall’ambasciata statunitense a Pechino il numero dei morti sale così a 722 codici che sfiorano i 35000 altri 3 casi di positività anche sulla nave da crociera all’Ancora di Giappone a bordo della quale ci sono 35 italiane i contagiati sono due statunitensi un cinese il brano ed il buco configuring di Morgan e Morgan aveva firmato la liberatoria che lo impegnava non offendere la RAI e tutti quello che non capiamo E perché sia stato squalificato anche nuovo così i dischi di buco chiedono spiegazioni per la decisione di escludere il cantante in seguito il caso scoppiato ieri sera sul palco dell’Ariston la quarta serata si è chiusa con la vittoria di Leo Gassman fra i giovani il primo posto di Diodatopagine 5 operai intervenuti l’altra notte sullo svincolo in corrispondenza del quale si è verificato il deragliamento del treno Frecciarossa che ha causato 2 morti e 31 feriti sono stati iscritti nel registro degli indagati della procura di Lodi Scusa loro carico sono di omicidio colposo plurimo disastro colposo e lesioni colpose continuano le indagini della Polfer per capire perché lo scambio che ha causato l’incidente non si trovava nella giusta posizione è stato caratterizzato dallo scontro tra Perugia e Bernie Sanders show televisivo tra i candidati dem e soprattutto dopo i risultati del voto che ha visto l’ex sindaco di South Bend portarsi a casa la vittoria Per una manciata di voti trono di emergere Joe biden Elizabeth Warren più volte sono partiti Applausi per mitt romney omaggiato dal pubblico per essere stato l’unico del suo partito a votare per la rimozione di Donald Trump dal suo incarico sono emerse prove di guasti al motore nelle indagini sulla caduta dell’elicottero che ha causato la morte della leggenda del basket Kobe Bryant della figlia Gianna e di altre 7 persone lo scrive la CNN citando il nessotransportation Safety board che sta conducendo gli accertamenti morti in chiusura in casa per la Roma nell’anticipo della 23esima giornata di Serie A I giallorossi sono stati battuti per tradurre dal Bologna mettono così a rischio il quarto posto in classifica bordate di fischi Al termine della partita oggi in campo Fiorentina Atalanta alle 15 poi torino-sampdoria alle 18 e verona-juventus 20:45 domani occhi puntati sul derby tra Inter e Milan e su Parma Lazio delle 18 ed è tutto buon proseguimento di scoccio

