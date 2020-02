Ultime Notizie Roma del 08-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio e statunitense la prima vittima straniera del coronavirus è un sessantenne americano deceduto in un ospedale di Bologna in Cina ha confermato il decesso dall’ambasciata statunitense a Pechino il numero dei morti complessivi è salito 722i contagiati sfiorano i 35000 altri tre casi di positività anche sulla nave da crociera all’Ancora in Giappone a bordo della quale ci sono 35 italiani contagiati sono due statunitensi è un cinese negli Stati Uniti è stato caratterizzato dallo scontro tra pitbull e Bernie Sanders lo scontro televisivo tra i candidati pratici Soprattutto dopo i risultati del voto in Iowa che ha visto l’ex sindaco di Bender portarsi a casa la vittoria Per una manciata di voti provano ad emergere Joe biden ed Elizabeth Warrenpiù volte sono partite Applausi per mitra anni ho mangiato dal pubblico per essere stato l’unico del suo partito a votare per la rimozione di Donald Trump dal suo incarico lista gridi viaggiano così verso le nuove elezioni presidenziali in programma a novembre di quest’anno sulla morte di Kobe Bryant non sono emerse prove di guasti al motore nelle indagini sulla caduta dell’elicottero che ha causato il decesso della leggenda del basket della figlia Gianna e di altre 7 persone lo scrive la CNN citando il National transportation Safety board che sta conducendo gli accertamenti in chiusura calcio è serie scivolone in casa per la Roma ieri sera nell’anticipo della 23esima giornata di campionato ha perso 3 a 2 contro il Bologna bordate di fischi allo stadio olimpico della capitale rivolti giallorossi oggi in campo Fiorentina Atalanta alle 15 poi torino-sampdoria alle 18 e Verona Juventus alle 20:45 domani occhi puntati sul derby tra Inter e Milan e sul mezzo chiloparma-lazio alle 18 è tutto dalla redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa