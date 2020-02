Ultime Notizie Roma del 08-02-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione un buon pomeriggio dalla redazione Gabriella studio trasferimento precauzionale all’ospedale Spallanzani di Roma per uno dei rimpatriati da vnp in quarantena alla Cecchignola si tratta di una donna con la congiuntivite sarebbe negativa al test del virus si è deciso il trasferimento per ulteriori accertamenti intanto 9 connazionali saranno evacuati da bwana a bordo di un aereo britannico che li porterà in Inghilterra prima e poi in Italia dove saranno messi in quarantena L’ospedale del Celio la prima vittima straniera del coronavirus è un sessantenne americano morto in un ospedale di buanne altri tre casi di positività sulla nave da crociera ferma in Giappone su qui sono anche 35 italiani il totale delle persone che hanno contratto l’agente patogeno sulla nave salito 64 3500 i passeggeri complessivi il 13a Bruxelles riunione dei ministri della Salute dell’Unione Europea sul PIL italiano sulle sue Stime rilevanti rischi al ribasso la ferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco la assiom Forex che cita anche le tensioni geopolitiche la brexit e le possibili ricadute dal coronavirus su quest’ultimo tema Visco rileva città valutando l’impatto sull’economia italiana è difficile stimare gli effetti Ma considerando il precedente della Stars potrebbe essere temporaneo è contenuto a pochi decimi di PIL il governatore osserva anche che i mercati stanno per il momento beneficiando del calo dell’incertezza politica con un calo dello Spread Ma la crescita ancora vulnerabile il governo attua il piano di investimenti pubblici con una visione complessiva per gli interventi sul sistema tributario ha detto Ignazio Visco sulle treno deragliato l’iscrizione nel registro degli indagati dei 5 operai intervenuti soloin cui è avvenuto l’incidente è un atto necessario per lo svolgimento in forma garantita degli accertamenti tecnici irripetibili lo ha spiegato Così oggi la procura di Lodi in una nota osservando che i consulenti della procura dovranno svolgere attività sulla funzionalità dello scambio dei dispositivi ad esso collegati quest’oggi interrogatorio dei 5 operai in procura Piacenza lo Sporting chiuso calcio serie A Fiorentina e Atalanta in campo per la 23A giornata di campionato a seguire alle 18 torino-sampdoria poi questa sera a Verona Juventus domani il derby di Milano tra Inter e Milan sarà preceduto da un’altra parte a terra quella tra Parma e Lazio con i biancocelesti Ibiza per la conquista dello scudetto finale è tutto dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa