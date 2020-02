Ultime Notizie Roma del 08-02-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio 9 italiani tra loro il diciassettenne che non era potuto partire per la febbre Saranno evacuati da VN nel pomeriggio a bordo di un aereo britannico che riporterà in Inghilterra da liberano trasferiti domani in Italia e Messi in quarantena all’ospedale del Celio la prima vittima straniera del coronavirus è un sessantenne americano morto in un ospedale di buanne i contagiati sfiorano Intanto le 35 mila unità altri tre casi di positività sulla nave da crociera afferma in Giappone sulla quale sono anche 35 italiani il totale delle Monica contratto l’agente patogeno sulla nave è salito a 64 a bordo dell’imbarcazione 3700 passeggeri provenienti da oltre 50 Nazioni 5 nuovi casi dizone colpite sono stati confermati in Francia sulle treno deragliato i 5 operai intervenuti sullo svincolo in corrispondenza del quale si è verificato il deragliamento del Frecciarossa causato 2 morti e 31 feriti sono stati iscritti nel registro degli indagati della procura di Lodi con le ipotesi di omicidio colposo plurimo disastro colposo e lesioni colpose Si indaga per capire perché lo scambio che è causato l’incidente non si trovasse nella giusta posizione tecnici ed investigatori dovranno Inoltre chiarire perché il sistema di rilevamento abbiamo ricevuto una segnalazione di binari per dritto e non disvio che avrebbe fermato il treno prima in politica il premier Conte non fa alcun passo verso Italia Viva sulla prescrizione ma tiene duro anche Renzi secondo il quale l’accordo non ha la maggioranza in Parlamento non voteremo questo pasticcio se lo vogliono fare Ci caccino ha detto il leader di Italia viva riferendosi alla prescrizione il guardasigilli Bonafede può sapere che lunedìandrà in consiglio dei ministri con un testo per concretizzare la do con te non siamo isolati siamo garantisti ha detto Renzi e non stiamo portando abbiamo solo chiesto di prenderci tempo aggiunto lo sport in chiusura ciclismo grazie al Israel Cycling Academy contribuisce ad abbattere le barriere religiose che dividono i popoli la squadra israeliana ha deciso di mettere sotto contratto un corridore di Fede musulmana in marocchino è il medico c’è classe 1997 che fino all’anno scorso occorreva per la Dimension data for qhubeka Ciao è campione nazionale a cronometro e l’anno scorso ha chiuso al secondo posto il GP Industrie del Marmo che si disputa Carrara al suo attivo vanta una vittoria di tappa al Giro del Marocco e giro della Costa d’Avorio l’anno scorso ha partecipato al Giro d’Italia Under 23 è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa