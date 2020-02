Ultime Notizie Roma del 08-02-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in Giuliano Ferrigno coronavirus trasferimento precauzionale all’ospedale Spallanzani per una dei rimpatriati douane in quarantena alla Cecchignola si tratta di una donna con la congiuntivite negativa i test 9 connazionali tra cui il diciassettenne che non era potuto partire per la febbre c’erano evacuati a bordo di un aereo britannico che li porterà in Inghilterra quali verranno trasferiti domani in Italia e Messi in quarantena ospedale del Celio la prima vittima straniera Intanto è un sessantenne americano morto in un ospedale di One che si contano altri tre casi di positività sulla nave da crociera fermentazione su cui ci sono anche 35 Italia portando il totale dei contagiati a bordo Arquata 64 mentre la compagnia americana Royal Caribbean Annuncia il bando sulle proprie navi per tutti i passeggeri e membri dell’equipaggio con passaporto cinese a prescindere da quando abbiamo vistil’ultima volta andiamo in Thailandia un sindacato aperto il fuoco in un centro commerciale nel nord-est del paese uccidendo almeno 12 persone comune Sergente si era impossessato di un Hummer militare presso il Centro Commerciale dove è aperto il fuoco con un’arma automatica su Media thailandese sui social network circolano diversi filmati in cui si vede la gente fuggire e si sentono i colpi esplosi dall’uomo del premier Giuseppe Conte non fa alcun tasto verso Italia Viva sulla prescrizione ma tiene duro anche Renzi secondo il quale la corda 3 non ha la maggioranza in Parlamento lungo tiriamo questo pasticcio se lo vogliono fare Ci caccino d’Italia arriva il guardasigilli Bonafede fa sapere che lunedì si andrà in consiglio dei ministri con un testo per concretizzare il loro punti non siamo isolati assicura Renzi siamo garantisti e non stiamo abbiamo solo chiesto di prenderci tempo aggiungere un’ultima notizia in chiusura un gruppo di donne non stava occupato l’atrio del palazzo che a Torino ospita il quotidiano La Stampa e la redazione locale di La Repubblicaun’iniziativa di solidarietà Nicoletta Dosio l’attività di 73 anni in carcere dal 30 dicembre scorso in esecuzione di una pena detentiva lo stato ci arresta la Ndrangheta fa festa e lo striscione che è stato esposto la bandiera del Movimento No Tap è tutto grazie per averci seguito dei Muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa