Ultime Notizie Roma del 08-02-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Sabato 8 Febbraio in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura sulle Stime del PIL italiano gravano rilevanti rischi al ribasso afferma governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco anche le tensioni geopolitiche la brexit e le possibili ricadute del coronavirus tu quest’ultimo tema Visco rileva che si sta valutando l’impatto sull’economia italiana è difficile stimare gli effetti Ma considerando il precedente della Sars potrebbe essere temporanee contenuto a pochi decimi di pile anche che i mercati stanno per il momento beneficiando del calo dell’ incertezza politica con un calo dello Spread Ma la crescita ancora un Mirabile la cronaca l’iscrizione nel registro degli indagati dei 5 operai intervenuti sulla scambio in cui È deragliato un Frecciarossa incidente che ha causato la morte di due macchinisti e il ferimento di 31 persone è un atto necessario per lo svolgimento in forma garantitoaccertamenti tecnici ripetibili lo spiega la procura di Lodi in una nota osservando che i consulenti dovranno svolgere attività sulla funzionalità dello scambio e dei dispositivi ad esso collegati il 5 tecnici si evince dalla garanzia avrebbero svolto l’attività in modo non arrivato alla terra è un pianeta fragile vista dallo spazio lo sembra ancora di più è questo il momento di agire per tutelarla lo ha detto l’astronauta italiano Luca Parmitano nella prima conferenza stampa organizzata dall’agenzia spaziale Europea a conclusione della missione sulla stazione internazionale pensi di conoscere impresa aggiunto poi lo vedi da lontano e ti rendi conto che è un sistema vivente al centro per l’addestramento degli Astronauti a Colonia in Germania ultime notizie chiusura buco mi ha chiesto scusa e anche Morgan si è detto dispiaciuto quanto rivelato da Amadeus Cerca il colpo di scena che ieri il finale della quarta serata del festival con Morgana che ha modificato il testo della canzone criticando il collega il buco che a quel punto ha abbandonato il palco Io sono stati squalificati E stasera non si esibirannola serata con la vittoria di Leo Gassman tra le nuove proposte è stata seguita da 9 milioni 503 mila spettatori pari al 53,3% di share e tutto grazie per averci seguito e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa