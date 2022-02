Ultime Notizie Roma del 08-02-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale martedì 8 Febbraio Buongiorno da Francesco Vitale il Ministero della Salute si appresta A revocare l’obbligo delle mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale a partire dal 11 febbraio la pandina sembra aver superato il picco si fa strada l’idea di uscire dall’emergenza seppur tutela è aumentare la capienza di discoteche sta dico in contagi diminuiti del 30% in una settimana in vigore da ieri le nuove norme per le scuole con oltre 600.000 studenti in Dada tornati in presenza alle superiori agitazioni su maturità alternanza oggi gli studenti del ministro bianchi per le 11 è già prevista una manifestazione davanti al Ministero il tribunale di Napoli Sospendi non lo statuto Movimento 5 Stelle lezione di Giuseppe Conte alla presidenza ma una nota diffusa dal Movimento annuncia che le delibere strano arrivo da te breve con te la mia leadership non dipende dalle carte bollateandremo con un bagno di democrazia e su Di Maio una leadership è vera non ha mai paura del confronto è mai di fronte a un attacco così plastico non si può far finta di nulla il presidente russo Vladimir Putin è assicurato il termine di un incontro di oltre 5 ore con il presidente francese Emmanuel Macron di essere disposto a fare di tutto per trovare compromessi evitare un’escalation militare nel conflitto Alla frontiera con l’Ucraina una guerra che dice Putin non avrebbe vincitori tra Russia e Francia ci sono elementi di convergenza su come continuare Un negoziato dice Manuel Macron ho la sciolta la Casa Bianca riafferma l’unità dell’Alleanza sulle sanzioni in caso di invasione compreso il blocco del gasdotto Nord stream 2 oggi ma cronaca e poi riparlerà con Putin al telefono infine Andrea Berlino parlare con sottotitoli in polacco duta riparto non viene negoziati sul nucleare iraniano in una fase in cui sono attese decisioni politiche diverse fonti registrano un cauto ottimismo ma funzionari americani coinvolti nei colloqui ammoniscono D’altro canto Che tempo stringermi Airespoche settimane per salvare lo storico accordo faticosamente raggiunto nel 2015 per te erano non potrà esserci alcun accordo finché non saranno revocate tutte le sanzioni imposte dagli Stati Uniti il mento di Stato sottolinea che un accordo in vista ma se non viene concluso nelle prossime settimane i progressi nucleari dell’Iran renderanno impossibile nostro ritorno all’accordo nel 2023 l’economia dell’area Euro sta recuperando rapidamente che ha raggiunto i suoi livelli pre-crisi alla fine dello scorso anno la ferma il Fondo Monetario Internazionale sottolineando che recupero legate levato livello di vaccinazione alle forze politiche di sostegno all’economia il PIL di Eurolandia è stimato crescere questa del 39 * 100 il prossimo del 25 Tuttavia tensioni geopolitiche fungono nuovo rischia ribasso per la crescita È un rischio al rialzo per l’inflazione anche se l’impatto preciso Dipenderà dal evolversi della situazione delle risposte che saranno date nelle prossime settimane una tempesta di vento ha flagellato ieri varie zone d’Italia e miregioni in allerta anche oggi Ieri in Lombardia almeno 3 feriti alberi caduti i tetti scoperchiati ponteggi in pericolo danni alla stazione di Milano in Piemonte in Veneto mentre in Sardegna il Maestrale è costretto a sospendere i pagamenti con la penisola con la Corsica allerta in Molise mentre a Taranto le polveri della Silvia si sono riversate sul città con cittadini attivisti documentare il fenomeno sui social in Giappone hanno raggiunto un accordo per mettere fine ai dazi sull’acciaio imposte Donald Trump in base all’accordo gli Stati Uniti le mie erano le tariffe del 25% su un determinato ammontare circa 625 tonnellate di prodotti dell’acciaio provenienti dal Giappone mentre che occhio si impegna a combattere la capacità in eccesso di acciaio L’intesa non riguarda le importazioni di alluminio sulle quali continuano a pesare i dati del 10% Sport prima oro per l’Italia alle olimpiadi di Pechino 2022 lo vince Arianna Fontana nei 500 metri dello short track la pattinatrice Azzurra raggiunge così quota 10 medaglie olimpiche in carriera ed eguaglia la condizionedel mondo Federica Brignone argento nello slalom gigante la diciottenne cinese è nata negli Stati Uniti e in gara per la Cina ha vinto un oro spettacolare nel freschi femminile E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa