Ultime Notizie Roma del 08-02-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vediamo a Pechino immediatamente in apertura perché ci sono aggiornamenti ottime notizie di lei nel mito Carmine dove i nostri Stefania Costantini Amos mosaner vincono loro hanno sconfitto la norma i due azzurri hanno dominato tutto il torneo regalando tantissime emozioni agli italiani li hanno incollati davanti alla TV ad assistere ad una disciplina sportiva che qualche anno fa Molti nostri connazionali neanche avevano esistesse fatta di tecnica precisione e strategie I due campioni dorati hanno vinto 85 Oggi l’Italia Basinger così viene chiamato fuori Pechino hanno conquistato ancora argento con Federico e Grillo nella gara Sprint a tecnica libera si è concentrato principalmente sui giochi allenando sia all’estero ed essendo detentore della Coppa di intervento tenuto un podio nella stagione 2021 2022 ha sconnesso tuttola prova in tecnica libera quella preferita dal nostro azzurro che io avevo già permesso di laurearsi campione del mondo nel 2017 ora Cambiamo argomento ben presto mi ritroverò di fronte al Giudice l’ultimo della mia vita sono come un testamento spirituale la lettera che Benedetto XVI ha scritto ha risposto alle contestazioni che gli sono state rivolte nel rapporto sugli abusi sui minori a Monaco la causa di comportamenti erronei per non aver agito in quattro casi quando guidava dal 1977 all’inizio del 1982 da diocesi bavarese il pavimento ricordo i suoi incontri con le vittime di abusi commessi dai preti ho imparato a capire che noi veniamo trascinati in questa grandissima colpa quando la trasferiamo quando non la affrontiamo con la necessaria decisione responsabilità e scrivere Comunque gli incontri ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali la mia profonda vergogna il mio grande dolore la mia sincera domanda di perdono non sono un bugiardo si legge ancora nella lettera Il papà è con me la politica Beppe Grillo interviene via Social perFirenze promuovere un confronto e sentenze si rispettano scrive commenta la situazione non possiamo negarlo è molto complicata in questo momento non si possono prendere decisioni avventate il garante chiede poi unità promuovere un momento di confronto anche con Giuseppe Conte boccia indirettamente l’idea di una raffica del voto espressa ieri dei vertici nel frattempo ho invito tutti a rimanere in silenzio e non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire ieri la decisione del tribunale di Napoli è stata inventata da Vito prima Giuseppe Conte poco dopo il post del garante è stato ripreso e condiviso dall’ex premier è tutto per il momento l’informazione torna alla prossima edizione

