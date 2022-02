Ultime Notizie Roma del 08-02-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in Italia A metà gennaio oltre 220.000 HT covid un’incidenza Ovviamente oltre 2000 positivi settimanali per 100.000 abitanti ricoveri e terapie Intensive in aumento tassi di positività sfioravano la quota record del 20% amico non sembrava inarrestabile ma in meno di un mese non ricade giornalieri sono passati da una media di circa 200 mila a 100 mila Oggi è il caso di positività è sceso e vado intorno al 10% la curva iniziata piegare i primi di gennaio rallentando vistosamente fino ad aprire la nota il 18 gennaio il giorno in cui per la prima volta si è registrato un incremento settimanali negativo che si era portato fino ad arrivare al meno 31 % lo scorso anno la curva di un andamento simile anche se spostata all’ indietro di un paio di settimane e dopo il calo arriva una fase Di Stasi di essere insieme la russa dell’Ucraina siamo pronti e tutta la nato è prontal’assicurato il presidente americano Joe biden in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Schulz ci sarà una risposta E noi metteremo fine a quell’azione poi il presidente americano ha promesso di chiudere il gasdotto Nord stream 2 se la russa dell’Ucraina prometto che lo faremo assicurato Bayern torniamo in Italia l’economia dicembre il tasso di disoccupazione mensile nell’area OCSE sceso per l’ottavo mese consecutivo al 5,4% a dicembre 2020 in calo del 5,5% di novembre portandola da appena 0,1 punti percentuali sopra il tasso per i pandemico registrata febbraio 2020 anche il numero di lavoratori disoccupati ha continuato a scendere raggiungendo 6,1 milioni ancora 0,5 milioni di sopra livello poi pandemico a dicembre il tasso di disoccupazione risultato sottolivello P pandemica in Australia Cile Francia Islanda Italia Lituania Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Spagna e Turchia in particolare nel nostro paese è sceso al 9% dal 9,1 di novembre è diluito sia tra le donne al 5,6% da 5,7 di novembre che tra gli uomini al 5 luglioper 100 da 5,3 e c’era un ritmo più veloce tra i giovani tra i 15 e 24 anni al 11,5% dal 11,8 di novembre rispetto ai lavoratori in prima età e più anziani dai 5 anni in su a 4,6% dal 4,7% è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa