Ultime Notizie Roma del 08-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura coronavirus il nuovo intervento del governo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri due aree una in Lombardia l’altra singole province nelle quali ci sarà un vincolo a limitare gli spostamenti sul territorio ha detto ieri sera il premier Giuseppe Conte annunciando il contenuto delle dpcm i territori interessati sono quello della Lombardia e 11 provincia di Piemonte Veneto Emilia Romagna e Marche In questi territori le scuole di ogni ordine e grado e le università sono chiuse fino al 3 aprile sono sospese le cerimonie civili e religiose comprese quelle funebri l’obiettivo è quello di contenere la diffusione delcoronavirus ci sono state polemiche per la diffusione anzitempo della bozza del dpcm 1 di fusione avvenuta sugli organi di stampa un comportamento definito inaccettabile dal Presidente del Consiglio Conte lo sentiamo quello che stavamo formano a livello di governo per regolamentare il futuro del 9 pressure entrano in vigore subito abbiamo letto sul giornale sul centro della correttezza dell’operato del governo della sicurezza degli italiani anche questa pubblicazione Tra l’altro giù una bozza assolutamente ha creato insistenza che abbia insicurezza ha creato confusione non possiamo accettare il nuovo bilancio dei contagi da coronavirus reso noto dal commissarioieri di 5061 malati in Italia 233 morti 36 in più rispetto alla giornata di venerdì 567 malati ricoverati in terapia intensiva di questi 359 sono in Lombardia poco più di 2600 i malati con sintomi ricoverati e 1800 quelli in isolamento domiciliare il governatore del Lazio e segretario del PD Nicola Zingaretti è positivo al test del coronavirus lo ha annunciato attraverso Facebook spiegando tutto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni da qui con Kim Rossi Guido il lavoro che c’è da fare coraggio a tutti A presto ha detto Zingaretti intanto quest’oggi la preghiera dell’angelus del Papa avverrà dalla biblioteca del palazzo apostolico e non in piazza San Pietro della finestra consueta sarà trasmessa in diretta streaming e sugli schermi in piazza San Pietro in accina un hotel recentemente convertito per le 40pazienti guariti dal coronavirus è crollato a Congiu nella provincia cinese sud-orientale del fujian sono circa 70 le persone rimaste intrappolate tra le macerie mentre 28 sono state tratte in salvo dai soccorsi l’Islanda ha dichiarato invece lo Stato d’emergenza per il coronavirus dopo che i contadini sono saliti a 45 su una popolazione di poco più di 300 mila abitanti Val dal primo caso di coronavirus una dodicenne italiana già in quarantena auto in posta 8 Marzo con il coronavirus a distanza di sicurezza per decreto ma con un fucsia che legherà i corpi si trasforma così la festa della donna di quest’anno Oggi niente cortei niente rassegne nei feste ma un sit-in nel cuore di Roma i nostri corpi si disporranno a distanza Ma uniti da un filo fucsia che segnala ciò che ci rende vive la cura reciproca delle alleanze nelle differenze la lotta quotidiana alla solitudine alla violenzacale allo sfruttamento dicono le organizzatrici l’emergenza coronavirus Non cancella ma conferma l’urgenza della nostra lotta è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa