Ultime Notizie Roma del 08-03-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione Gabriella e Luigi in studio virus il decreto del presidente del consiglio vincolo di evitare Ogni spostamento in Lombardia in 14 province di Veneto Emilia Romagna Piemonte Marche il premier ha firmato il decreto che limita la possibilità di movimento nelle zone più colpite dal virus e non è un divieto assoluto sarà possibile muoversi per lavoro emergenze e motivi di salute ma la polizia potrà fermare i cittadini e chiedere loro perché si stiano spostando nei territori più a rischio mi assumo la responsabilità politica di queste decisioni ha detto il premier era molti hanno lasciato Milano per il sud dalla stazione Garibaldi una follia un disastro che non ci aspettavamo ha detto il sindaco di Asti Maurizio ra0 sulle decretoil nuovo bilancio del con Taggì in Italia reso noto ieri dal commissario Borrelli e di 5061 contagi 589 le persone Guarite i morti sono di meno 200 33567 le persone Ricoverato in terapia intensiva la maggior parte in Lombardia 359/3 conta il governatore del Lazio e segretario del PD Nicola Zingaretti positivo al coronavirus l’annuncio ieri su Facebook sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare coraggio a tutti e a presto ha detto Zingaretti la preghiera dell’angelus del Papa di quest’oggi avverrà dalla biblioteca del palazzo apostolico e non in piazza sarà trasmesso in diretta streaming e sugli schermi in piazza San Pietro in Cina sono almeno sette le vittime del crollo dell’hotel exentiae acqua azukita della provinciaLuciana usato per la quarantena supplementare dei pazienti guariti dal coronavirus lo Annuncia il Ministero per la gestione delle emergenze precisando che i dispersi sono 28 dichiarato lo Stato d’emergenza per il coronavirus da poco i contatti e sono saliti a 45 su una popolazione di poco più di 300 mila abitanti ha cosa dal governo alla norma che sente medici posti in sorveglianza ma non positivi al cop19 di rientrare al lavoro la norma sull’isolamento non si applica agli operatori sanitari ea quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza questi sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo al codice 19 Intanto il coordinamento delle terapie Intensive della Lombardia denuncia che nonostante l’enorme impegno di tutto il personale sanitario e il dispiegamento dei strumenti disponibili una corretta gestione del fenomeno è impossibile Otto Marzo festa della donna a distanzasicurezza per decreto ma con un filo fucsia che lega i corpi quest’oggi niente cortei niente rassegne feste ma un sit-in nel cuore di Roma dove i partecipanti si vorranno a distanza Uniti da un filo fucsia che segnala ciò che rende vive la cura reciproca le alleanze nelle differenze la lotta quotidiana alla solitudine alla violenza Patriarca lo sfruttamento hanno detto le organizzatrici dell’evento in seguito di un nuovo decreto diramato dal governo contenente misure urgenti di contenimento del contratto e conseguente provvedimento di chiudere Lombardia in 14 province la lega basket in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro e sentite anche le società interessate ha deciso di sospendere tutte le gare della settima giornata in programma questa domenica lo scrive a Legabasket sul sito è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa