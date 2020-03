Ultime Notizie Roma del 08-03-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus in apertura sono giorni difficili di governatori delle regioni del sud protestano impongono l’isolamento domiciliare a quanti dalle zone del Nord indicate dal decreto firmato nella notte dal premier Giuseppe Conte la Lombardia 14 provincia di Veneto Emilia Romagna Piemonte Marche fanno rientro nelle zone di domicilio il governatore della Campania De Luca stabilito l’obbligo per il concessionario di trasporto aereo ferroviario ospedale di acquisire mettere a disposizione delle forze dell’ordine dell’Unità di crisi regionale dei comuni delle Asl i nominativi dei viaggiatori a Salerno il sindaco fa tutto fuori passeggeri di bus e treni provenienti dal nord all’identificazione protestano anche i governatori del Nord interessati al Decreto il Veneto Si oppone alla creazione delle pensioni di isolamento nella regione definendola una misura sproporzionata 1commenta il sindaco di Asti Maurizio Lasero il governatore del Piemonte Cirio è positivo al coronavirus come il prefetto di Lodi Marcello Cardona l’Angelus di Papa Francesco oggi in diretta poi si è affacciato alla finestra non viene l’immediato il rischio di non reperire prodotti alimentari i nostri lavoratori stanno garantendo questo servizio essenziale così Donatella Prampolini vicepresidente di Confcommercio e presidente della Federazione Italiana dettaglianti alimentari sulla situazione del settore alla luce delle nuove disposizioni sul coronavirus occorre prestare Aggiungi attenzione alle misure previste dal decreto che tuttavia hanno tutta l’intenzione di rispettare anche la Città del Vaticano si adegua alle norme del Governo italiano e chiude al pubblico i Musei Vaticani e le ville pontificie quindi il calcio Parma Spal sono in campo per il recupero della 26esima giornata le due squadre quando erano pronte ad entrare in campo intorno a mezzogiorno sono state fatte rientrare negli spogliatoi il ministro dello Sport Spadafora dichiarano Nasin questo momento mettere a rischio la salute dei giocatori degli arbitri dei tecnici e dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite solo per non sospendere temporaneamente di calcio la lega basket intanto sospende le partite di oggi senza spettatori il GP di Formula 1 in Bahrain il 22 marzo Se tutto per il momento Grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

