Ultime Notizie Roma del 08-03-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura di governo dei cittadini italiani stanno compiendo passi audaci coraggiosi per rallentare la diffusione del contagio proteggere il loro paese il mondo stanno facendo autentici sacrifici dovrebbe esserci l’Italia da qui per continuare a sostenerla lo scrive su Twitter il direttore dell’organizzazione Mondiale della sanità l’alto rappresentante Ue Borella espresso il ministro degli Esteri Luigi Di Maio la solidarietà al popolo italiano emergente in un messaggio per l’otto marzo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ferma rivolgo un pensiero riconoscente alle donne sono tantissime che ci stanno impegnando negli ospedali e laboratori delle zone rosse per contrastare la diffusione del virus che ci preoccupa in questi giorni lavorano in condizioni difficili con competenza e con spirito di sacrificio con dedizione scuola capacità e templare di sopportare carichilavoro molto grandi a loro in special modo desidero dedicare questa importante giornata migranti il presidente turco erdogan ha chiesto la Grecia di aprire le porte ai profughi durante un discorso trasmesso in televisione leader turco ha invitato il governo di Atene Aprite le porte siate liberi da questo peso fateli andare negli altri paesi europei ultime notizie in chiusura andiamo negli Stati Uniti Bernie Sanders al momento non è menzionata ad abbandonare la campagna elettorale nel caso di una sconfitta in Michigan lo stesso senatore del Vermont in un’intervista Fox TV sottolineando che sosterà Joe biden qualora dovesse aggiudicarsi la nomination Democratica Chiama Larry se la senatrice della California è candidata la Casa Bianca a Foggia di un biker è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa