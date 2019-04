romadailynews radiogiornale lunedì 8 aprile Buongiorno da Francesco Vitale la flat Tax e una no dai nel programma Come noi rispettiamo e proviamo quello che c’è nel contratto sul tema fiscale lo prendiamo degli altri e il balletto del vice premier Salvini in vista della messa a punto del MoVimento 5 Stelle noi sempre al contratto di altri meno sintomi Invece sui campi rom vanno chiusi non possiamo dire i sindaci d’Italia occupatene voi lo deve fare il Viminale si aggrava la crisi Libica controffensiva di Dopo i primi Raid aerei del Comandante ashtar su Tripoli Il portavoce delle Forze Armate del Governo il colonnello annuncia l’avvio della controffensiva vulcano di rabbia per ripulire tutte le città degli aggressivi delle poste illegittima vero di uomini del generale le porte filo sarai sostengono inoltre di aver ripreso l’aeroporto internazionale della capitale degli Stati Uniti ritirano temporaneamente loro contingente mentre l’uomo chiede una treguaorari treni civili Però intanto a Tusa makronos vieni a scherma la frangia smentisce assicura siamo allineati con il G7 con te confido in affitto evitare la guerra civile annunciato sotto il sedile Ministro dell’Interno Crystal Nails e non lasciare il suo incarico e Sara sostituita di Inter Milan Kevin attuale commissario per la protezione delle Dogane del Confine il prescelto, è Kevin McKay l’attuale commissario per la difesa delle Dogane del Confine diventerà segretario del dipartimento per la sicurezza nazionale del Piano dei negoziati con il lavoro sul lago di ricorsi dall’Unione Europea Teresa mette per la prima volta che l’unico modo per farlo passare vuoi mettere con l’aiuto del partito d’opposizione non ho altra scelta che tendere la mano al resto del parlamento riconosciuto sono in pressing sulla premier piano per pressione che non si sia mossa di un millimetro dalle tue linee di con osservando che sarà difficile fare progressi senza elezioni Generali o un secondo referendum appello digite del Qashqai al governo maltese il tempo sta peggiorando aiutatela Non curvi si legge in Un Tweet dell’organizzazione Speriamo che le menti politiche si rasserenano rapidamente Per fare ciò che è umano proteggere la vita ha scritto nel diario di bordo nave tedesca della NG con aborto 64 migranti salvati più di una settimana fa al largo di Lampedusa da 24 ore incrocia lentamente A circa 30 miglia a sud di Malta alla delle acque territoriali dell’isola festa scudetto rimandata per la Juventus ha del Napoli aumenta il vantaggio di bianconeri ma non ancora In maniera sufficiente l’Inter non va oltre lo 0-0 con la pala della Lazio raggiunge il Sassuolo sulla 96esimo colpo del Frosinone a Firenze dove passa con una rete di ciofani subentrata XXIII Cagliari Spal vince 2 a 1 Udinese vince 3 a 2 collector’s stasera in piazza Bologna Chievo ed è tutto Buon proseguimento ti ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa