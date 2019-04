Ultime Notizie Roma del 08-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio la flat Tax è una nostra priorità ed è nel programma Come noi rispettiamo e proviamo quello che c’è nel contratto sul tema fiscale lo pretendiamo dagli altri questo il paletto un posto dal vicepremier Salvini in vista della messa a punto del documento di Economia e Finanza i 5 stelle si prospettano resistenze Noi siamo stati sempre le ali al contratto di altre un po’ meno hanno detto che c’è sintonia Invece sui campi rom vanno chiusi dice Di Maio non possiamo dire sindaci d’Italia occupate bene voi lo deve fare il Viminale ha detto il vicepremier si aggrava la crisi Libica controffensiva di sunrise Dopo i primi ai Raid aerei del Comandante ashtar su Tripoli è la portavoce delle Forze Armate del governoannuncia l’avvio della controffensiva vulcano di rabbia per ripulire tutta la città di aggressori delle forze illegittima ovvero gli uomini del generale haftar le forze Sunrise Sostengono di aver ripreso l’aeroporto internazionale della capitale degli Stati Uniti ritirarono temporaneamente loro contingente mentre l’ONU chiede una tregua Umanitaria per far evacuare feriti serraggio accusa al presidente francese Macron di sostenere attaccare la Francia smentisce assicura siamo allineati con il G7 confidenze evitare la guerra civile messaggio del presidente del consiglio Giuseppe Conte il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato su Twitter che la ministra dell’interno kirstin Nielsen e lascerà al suo carico è stata sostituita ad interim da Kevin mcklein attuale commissario per la protezione delle Dogane del Confine Il prescelto per sostituirla diventerà segretario delper la sicurezza nazionale trasporti in chiusura ieri sera uno a uno tra Napoli e Genoa festa rimandata in casa Juventus che a Ferrara sabato prossimo potrà festeggiare la conquista del prossimo scudetto l’Inter non è andata oltre lo 0-0 con l’Atalanta 2 a 2 tra Sassuolo e Lazio colpo del Frosinone a Firenze e gli scontri salvezza il Cagliari Spal 2-1 l’Udinese ha battuto in rimonta l’empoli 3 a 2 questa sera Bologna Chievo chiude la 31esima di campionato è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa