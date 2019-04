Ultime Notizie Roma del 08-04-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta va bene la prudenza di Giovanni Tria Ma la flat Tax deve essere nel GF Matteo Salvini Alberto e gli alleati abbiamo votato il reddito di cittadinanza che non è nel DNA della Lega ora pretendiamo rispetto 5 Stelle rimaste che hanno rispettare il contratto con proposte che vanno dalla castrazione chimica alle armi Semmai è lui a quelle proposte noi siamo un Argine La tua tazza va fatta aiutare i ricchi di Chiara Luigi Di Maio che facendo sfondo Atria vorrebbe che la misura restasse fuori dal Def anche per arginare l’idea leghista di fare facile campagna elettorale con i soldi che non ci sono ma la lega insiste o il governo attuale contratto o non ha senso dice Giancarlo Giorgetti non è stata rispettata la tregua Umanitaria di due ore chiesta per questo pomeriggio ho la missione diparto dell’ONU in Libia per evacuare periti edili da 4 giorni e dove ci sono combattimenti assurde di Tripoli lo riferisce La mezza luna rossa Come scrivere un tweet di alla data della rete Al Arabiya le parti che ci stanno scontrando non hanno rispettato la tregua che esca dalle Nazioni Unite scrivere su Donald Trump ha annunciato su Twitter che la ministra interno cristiani alza la sera i tuoi cari poi sarà sostituita di inserimento Kevin attuale commissario per la protezione delle Dogane del Confine il segretario della UIL lascerà la sua posizione e vorrei ringraziarla per il suo servizio a cinguettato il presidente del ministro degli Esteri venezuelano Jorge arreaza Ha rilanciato la disponibilità del governo di Caracas a trovare una soluzione all’attuale crisi politica attraverso il meccanismo di Montevideo una proposta di buoni uffici proposta mesi fa dai governi di meguai e Bolivia con l’appoggio delle Nazioni caraibiche che integrano il carico la borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana col segno meno a causa dell’ apprezzamento dello Yen che per i titoli che più dipendono dalle sport e malgrado i dati dal mercato del lavoro statunitense della scorsa settimana migliori del previsto licenza dello 0,1% sul mercato valutario la divisa nipponica si rafforza sul dollaro trattando livello di 111,40 E per poco sopra 125 sulla moneta unica le borse aprono la seduta in territorio positivo sostenute dal ulteriore avanzamento segnato dal negoziato sul commercio tra Stati Uniti e Cina che dopo il nono round di Washington della scorsa settimana potrebbe arrivare a conclusioni in poche settimane l’indice è composita di Shanghai registra nelle prime battute un rialzo dello 0,76% mentre quello di scienze il sale dello zero94% ed è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime

