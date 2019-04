Ultime Notizie Roma del 08-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale provati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli pausa nel caso Cucchi comandante dei Carabinieri il Generale Giovanni Nistri ci ha rivolto a Ilaria Cucchi una lettera di 4 pagine inviata quasi un mese fa lo scrive repubblica che allega la prima pagina del 11 marzo abbiamo la vostra stessa impazienza che suoni aspetto della morte di suo fratello si faccia piena luce e che ci siano Infine le condizioni per i conseguenti provvedimenti verso Chi ha mancato ai propri dov’eri e al giuramento di fedeltà scrive il comandante Ilaria bellissima l’ipotesi che l’arma sia parte civile sul depistaggio oggi a questo tavolo non ci sono nostalgici estremisti gli unici nostalgici sono a Bruxelles oggi l’ho detto Matteo Salvini e prendo la conferenza internazionalel’Europa del buon sesso una scatoletta di tonno e un pacchetto di cracker a mensa differenza dei suoi compagni perché i genitori di origine straniera non sono in regola con il pagamento dei buoni l’episodio accaduto pochi giorni fa una bambina delle scuole elementari di Minerbe Verona è arrivato dal quotidiano L’Arena è stato denunciato dalla segreteria provinciale del Partito Democratico che parla di scelta discriminatoria da parte dell’amministrazione comunale a guida leghista una turista inglese di 20 anni è stata bloccata dai carabinieri dopo aver staccato le tessere di un mosaico all’interno degli scavi di Pompei militari Sono intervenuto dopo essere stati allertati dai custodi che hanno visto la donna mentre ascoltavo una decina di pezzi Dal mosaico della domus della ancora la ventenne secondo quanto riferisce Il mattino ha scavalcato il cordolo posto a protezione della zona ho staccato i Castelli del mondopregiato bmt3 nello zaino ed è scappata è il presidente del Veneto Luca Zaia il vincitore del governance fall 2019 cioè la classifica sul tradimento degli amministratori stilata dal Istituto demoscopico sondaggi per il sole24ore l’ho pubblicata oggi dal quotidiano economico Zaia realizza il 62% con un incremento del 11,9 rispetto al giorno delle elezioni ed è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa