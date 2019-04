Ultime Notizie Roma del 08-04-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Pedrelli il processo Cucchi entra nel vivo con l’interrogatorio davanti alla Corte d’Assise del superteste Francesco Tedesco carabiniere imputato di omicidio preterintenzionale al segnalamento chi si rifiutava di prendere le impronte siamo usciti dalla stanza il battibecco con Alessio Di Bernardo carabiniere imputato è proseguito a un certo punto di Bernardo ha dato uno schiaffo violento a Stefano poi con chi è caduto a terra battendo la testa e Raffaele D’Alessandro ha dato un calcio in faccia a Stefano ha detto tedesco chiedo scusa la famiglia Cucchi e agli agenti della polizia penitenziaria imputati al processo per me questi anni sono stati un muro insormontabile ha detto in aula all’inizio del suo interrogatorio tedesco ti accusa di pestaggio gli altri due militari i coimputati RaffaAlessandro e Alessio Di Bernardo oggi a questo tavolo non ci sono nostalgici estremisti gli unici nostalgici sono a Bruxelles lo ha detto Matteo Salvini aprendo la conferenza internazionale l’Europa del buon senso il leader della Lega attacca ancora Di Maio sono stanco del dibattito fascisti comunisti destra e sinistra Non ci interessa Non interessa a 500 milioni di euro non gli zingari cui non li vogliamo quella casa deve andare a un italiano lo ripetono gli abitanti di Casal Bruciato scesi in strada per protestare contro l’assegnazione di una casa popolare il nome di quella casa ora la occupata una ragazza con un bimbo di 6 mesi dice Nunzia un abitante dormiva in macchina meglio un italiana che rompe ci deve stare lei i Rom non devono tornare o blocchiamo tutto gli animi di chi manifesta in strada si sono accesi quando si è saputo che la ragazza che ha occupato l’appartamento era stata invitata a uscire perché abusivanave della legge tedesca si sta viaggiando in acque internazionali a poche miglia dal confine delle acque territoriali maltesi Analogamente a quanto era successo la settimana scorsa con l’Italia anche mal Talea finora negato l’accesso alle proprie acque territoriali la nave tedesca a bordo 64 migranti soccorsi mercoledì scorso 17 persone che equipaggio continua così a mantenersi a poche miglia dal limite delle 12 miglia dalle coste dell’isola in attesa di sviluppi due differenti stesure del paesaggio di Leonardo Da Vinci conosciuto come disegno o sul fronte che sul vetro e la conferma della patria delle genio Sono queste le novità emerse Grazie all’ultima campagna di indagini svolte dal opificio delle pietre dure di Firenze considerata da molti il primo disegno noto del grande artista è certamente il suo primo lavoro da tanto allora sarà breve protagonista di alle origini del genio mostra organizzataper il cinquecentenario della morte di Leonardo è tutto grazie per averci seguito dalla redazione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa