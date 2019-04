Ultime Notizie Roma del 08-04-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Milano Ferrigno in primo piano ancora il processo Cucchi oggi a Roma alle foto segnalamento si rifiutava di prendere le impronte siamo usciti dalla stanza e il battibecco con Alessio Di Bernardo carabiniere in seguito di Bernardo ha dato uno schiaffo violento a Stefano poi tu che è caduto a terra battendo la testa e Raffaele D’Alessandro anche lui carabiniere imputato ha dato un calcio in faccia a Stefano così in Corte d’Assise Francesco Tedesco carabiniere imputato di omicidio preterintenzionale super testa al processo Cucchi tedesco ha detto di avere avuto paura a denunciare ero solo contro una specie di muro terrorizzato Tanto più che il maresciallo Roberto Mandolini le hai detto che vuoi continuare a fare il carabiniere devi continuare a seguire la linea dell’arma dopo 10 anni di depistaggi in questa volta entrata la verità raccontata dalla viva voce di chi era presente quel giorno ha commentatodi Stefano Cucchi Ilaria la crisi Libica controffensiva di sunrise dopo Aprimi Rider Rider generale haftar su Tripoli Per ripulire tutte le città dagli aggressori delle legittime ovvero gli uomini del generale Parigi fa sapere che la Francia non era al corrente dell’intenzione di attaccare al sicura di non aver nessun piano segreto il quaderno di sostegno al governo legittimo di serraggio torniamo in Italia un fatto grave che ha confessato il delitto avrebbe dovuto incassare Gianni ti fa così Maria Grazia Chiuri madre di Stefano Leo interviene sulla mancata cancellazione di 27 anni che si è costituita le forze dell’ordine confessando l’omicidio del figlio in ogni caso anche se quando si dovesse risultare confermato Non può essere in alcun modo utilizzato strumentalmente per ridurre le gravissime responsabilità di chi ha colpito un ragazzo Pacifico e indifeso e nuova protesta a Roma contro i Nomadi noi vogliamo per la casa devo andare ad un italiano lo ripetono gli abitanti di Casal Bruciato in strada per protestare contro l’assegnazione di una casa popolare quella casa ora la puntata una ragazza con un bimbo di 6 mesi dice Nunzia un abitante dimacchina meglio un’italiana che Roma ci deve stare lei i Rom non devono tornare o blocchiamo tutto era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa