Ultime Notizie Roma del 08-04-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno politica in apertura non si terrà a causa del protrarsi della riunione Sono in molti bancali vertice di governo sud è previsto oggi a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Conte infatti in partenza per Milano dove c’era fino a domani l’incontro con l’Associazione dei riformatori si è concluso poco fa il Consiglio dei Ministri per l’approvazione del Def dovrebbe essere convocato per domani alle 16:30 Dunque La riunione politica per sciogliere gli ultimi nodi Salvo ridere in giornata cosa in vendita nel primo pomeriggio di domani Vergine Matteo Salvini è aperta la conferenza internazionale verso l’Europa del buon senso con il leader di alternative a questo telefono non ci sono nostalgici estremisti le parole del vicepremier gli unici nostalgici sono a Bruxelles l’obiettivo del fronte sovranista Europea ha aggiunto il leader della Lega che sarà capolista in tutte le circoscrizioni e diventare il primo gruppo europeodi cambiare l’Europa quanta l’obiezione del MoVimento 5 Stelle sugli alleati della Liga Ognuno si sceglie le sue ansie dice Salvini quando Di Maio va a Parigi a incontrare qualcuno che può mettere in difficoltà il governo italiano io non so come gestire la premier britannica theresa May fa domani a Berlino per l’incontro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e poi a Parigi per un vertice con il presidente francese Macron al centro dei due incontri ci sarà la cena che mi ha inviato al presidente della commissione europea tutte tu la brexit a Londra intanto cresce l’insofferenza verso la premier nella la più dura del partito conservatore che potrebbe presentare una mozione di sfiducia in chiusura il calcio indicazioni internazionali propendono per la punibilità di entrambi così il disegnatore Nicola Vittoria inquadrato gli episodi più discussi dell’ultimo turno di campionato il tocco di mano di Alessandro Non pulito da Fabri Juventus Milan di Locatelli del Sassuolo sanzionato quel rigore per la Lazio previsioni ha chiarito che un rimpallo non esclude il fallo di mano concetto vecchio tiene intenzione impattare la palla con il braccio in largo poco Conta che rimpalli sonoparte del corpo era l’ultima notizia Grazie per averci seguito alle Muse e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa