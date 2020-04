Ultime Notizie Roma del 08-04-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la curva contagio delle coronavirus Iniziate a scendere 47 giorni dopo il paziente 1 a Codogno e 17127 morti in Italia sembra vedere uno spiraglio di luce con il ministro della Salute Roberto Speranza che ieri sera ha spiegato che l’indice di contagio è sceso sotto il dato uno ed è un risultato straordinario se pensiamo che eravamo a tre o quattro vero non soggetto positivo infettava fino a 3-4 persone fino a qualche settimana fa ora in paese si avvia verso la fase 2 che probabilmente sarà 2 step il primo dopo Pasquetta per le attività produttive il secondo portamaggiore riprendere a spostarsi a uscire di casa pur tra mille precauzioni perché come avvertono Gli scienziati il virus Non è sconfitto il lavoro verso una risposta economica ambiziosa il coronavirus è ben avviato ma non ci siamo ancora queste le parole del portavoce dell’eurogruppo ieri sera al termine di una lunga giornatascatta di divisioni su come affrontare la crisi pandemia con i negoziati che vanno avanti ormai a oltranza per approvare il pacchetto economico più ambizioso di sempre come l’ha definito il presidente Mario centeno c’è bisogno di accontentare le anime dell’eurogruppo il nord che invoca il mese il sud Che punta invece agli eurobond colpo di scena al Consiglio Europeo per la ricerca il professor Mauro Ferrari si è dimesso dalla carica di presidente della principale istituzione scientifica dell’Unione Europea incarico che aveva assunto il primo gennaio scorso sono stato estremamente deluso dalla risposta Europea al covid-19 dichiarato al Financial Times online è arrivata la guida del Earth come un fervente sostenitore dell’Unione Europea ma la crisi del codice 19 ha completamente cambiato la mia opinione la Cina ha registrato 62 nuovi casi di infezione da coronavirus di cui 59 importanti pietre domestici la commissione sanitaria nazionale ha segnalato due nuovi decessi di cui uno a Shanghai e uno nel hubei in provincia di cui il focolaio della pandemia è capoluogo in Corea del Sudinfezioni sono 53 e 8 i decessi e sono oltre 80 mila i morti da coronavirus nel mondo lo indica il conteggio della John Hopkins University che fissa il momento il numero dei decessi 81103 sempre secondo i dati dell’Ateneo gli Stati Uniti hanno fatto registrare il record di vittima in 24 ore sono 1939 che fanno salire il totale delle vittime quasi 13 mila i contagiati sono ormai vicini 400.000 Furioso minaccia di sospendere i fondi all’organizzazione Mondiale della sanità hanno lavorato mare ha detto il presidente Nissan sta Considerando la sospensione temporanea di oltre 10mila dipendenti negli Stati Uniti Europa e in seguito allo stop della produzione degli impianti du anticipami media giapponesi spiegando che la casa nipponica ha allo studio una cospicua riduzione della forza lavoro sul Mercato statunitense oltre seimila dipendenti già segnalati nell’impianto inglese di Sunderland e i 3000 impiegati in Spagna i tre impianti Nissan negli Stati Uniti in Tennessee Mississippi sono chiusi dal 20 marzo il loroprolungato almeno fino al termine di aprile E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa