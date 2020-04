Ultime Notizie Roma del 08-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la curva del contagio del coronavirus ha iniziato a scendere 47 giorni dopo la paziente 1 Codogno 17127 morti l’Italia sembra vedere uno spiraglio di luce si avvia la fase due in due step con la massima cautela ma anche con un po’ di ottimismo dopo settimane buie il giorno dopo Pasquetta si dati si confermeranno ci potrebbe dunque essere una qualche minima riapertura delle attività produttive mentre per riprendere a spostarsi e uscire di casa pur tra mille precauzioni perché il virus Non è sconfitto bisognerà attendere almeno l’inizio di maggio si allungano i tempi della riunione dell’eurogruppo sulle misure contro la crisi maratona negoziale nella notte per I Ministri delle Finanze europei l’eurogruppo Cerca un compromesso sugli strumenti per rispondere alla più grave crisi economica Dal dopoguerra le posizioni restanotanti con te sempre von der leyen no a compromessi al ribasso si dimette il direttore del Consiglio Europeo della ricerca ha deluso per la risposta Europea al covid-19 Mauro Ferrari si dimette dopo non essere riuscito a convincere Bruxelles a istituire una programma scientifico su larga scala per combattere il coronavirus Protezione Civile rallenta quindi l’epidemia 880 minuti in più rispetto alle precedenti 24 ore 94067 i malati in Italia i guariti sono 1555 in più i nuovi casi sono 3000 29 numero complessivo dei contagiati comprese le vittime e Guarin di 135576 Purtroppo si registrano anche 604 Vittime sono i dati diffusi dalla protezione civile per Borrelli il 65% dei pazienti in isolamento domiciliare Rezza dice Finalmente si intravede una discesa massima cautela abbiamo letto sulle riaperture e andiamo in Cina che hai registrato ieri 62 novitàinfezione di cui 59 importati e domestici in shandong e guangdong la commissione sanitaria nazionale ha segnalato due nuovi dicessi di un cui uno a Shanghai e uno nel Obey La Provincia di cui buona il focolaio della pandemia il capoluogo i contagi sono nel complesso 81800 due di cui 1190 sottotrattamento 3333 decessi e 70 6279 guariti sono 137 i nuovi asintomatici di cui 102 importanti mentre 1095 quelli sotto osservazione in Corea del Sud I nuovi casi sono 53 e le vittime E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

