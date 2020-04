Ultime Notizie Roma del 08-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la curva del contagio delle coronavirus iniziato a scendere 47 giorni dopo il paziente 1 a Codogno e 17127 morti Italia sembra vedere uno spiraglio di luce si avvia verso la fase 22 step con la massima cautela ma anche con un po’ di ottimismo dopo settimane buie il giorno dopo Pasquetta sei da te si confermeranno ci potrebbe Dunque già essere una qualche minima riapertura delle attività produttive per riprendere a spostarti a uscire di casa pur tra mille precauzioni perché il virus Non è sconfitto bisognerà attendere almeno l’inizio di maggio Papa Francesco penso al dopo che verrà ma prepariamoci a tempi migliori il popolo di Dio ha bisogno che pastore di sì accanto che non si protegga troppo dice il pontefice in una ingiornalista britannico Austen ivereigh tradotto in italiano dalla Civiltà Cattolica ogni crisi è un pericolo ma un’opportunità e delle opportunità di uscire dal pericolo tempi migliori arriveranno e ricorderanno di questa prova avere cura dell’ora ma per il domani tutto questo con creatività e questa mattina Nella Messa Santa Marta Il Santo Padre Ha pregato il Signore perché tocchi il cuore di tanti approfittano di chi ha bisogno in questa crisi causata dalla pandemia di coronavirus nell’omelia parla del tradimento di Giuda di quanti vendono le persone anche i propri cari per il guadagno personale ascoltiamo il papà vediamo oggi la gente che in questo tempo di pandemia a commercio con i bisognosi approfittano della necessità degli altri li vendono i mafiosi chiusura i più tanti che signori tocchi il loro cuore e li convertepensiamo a tanti Giuda istituzionalizzati in questo mondo che sfruttano la gente e pensiamo anche al piccolo Giuda di noi ha dentro di te ognuno di noi ha la capacità di tradire giù da dove sei alla domanda la faccio ognuno di noi tu Giuda il piccone occhio dente dove sei si allungano i tempi della riunione dell’eurogruppo sulle misure contro la crisi maratona negoziale nella notte per I Ministri delle Finanze europei l’eurogruppo Cerca un compromesso sugli strumenti rispondere alla più grave crisi economica Dal dopoguerra le posizioni restano distanti Conte sente von der leyen no a compromessi al ribasso si dimette il direttore del Consiglio Europeo della ricerca di uso per la risposta Europea al covid-19 Mauro Ferrari si dimette dopo non essere riuscito a convincere Bruxelles a istituire un programma scientifico su larga scala per combattere il coronavirussono circa 2 mila le persone morte negli Stati Uniti a causa della coronavirus nelle ultime 24 ore lo si apprende dai dati forniti dalle università John Hopkins si tratta del peggior bilancio giornaliero nel mondo dall’inizio pandemia lamento record porta 12722 i morti negli Stati Uniti e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa