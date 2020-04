Ultime Notizie Roma del 08-04-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Latina Red stato ieri 62 nuovi casi di infezione da coronavirus ha di cui 59 importati saliti in totale 1042 tre domestici shandong guandong la commissione sanitaria nazionale segnalato due nuovi decessi di cui 1 Shanghai e uno nel hubei La Provincia di cui fu hanno il focolaio della pandemia è capoluogo i contatti sono nel complesso 81800 due sono d’accordo per ora all’eurogruppo più atteso di sempre chiamato a fronteggiare la crisi economica è scaturita dell’emergenza pandemica si è concluso dopo 16 ore con un nulla di fatto ed è stato rinviato a giovedì per i gemellini Allineate sul mese e via francese agli eurobond l’Olanda ancora contraria il presidente centeno più vicini all’intesa ma ancora non ci siamo da Gentiloni a Gualtieri appello al senso dilo spread tra Btp e Bund sale ancora e arriva a 214 punti base dopo le invio dell’audio gruppo il rendimento del decennale italiano si ora al 1,8% al 1,76 perfetto i primi scambi confermano all’avvio negativo di Piazza Affari che tu me le altre borse europee paga l’impasto all’eurogruppo l’indice MIB ondeggia attorno a una perdita del perfetto inutile nervoso è morto stamani a Potenza causa del coronavirus il mezzofondista Donato Sabia questa 6 anni che sta per due volte finalista Olimpico degli 800 metri piani a Los Angeles e 1184 Seul 1988 finendo quindi sabbia che vinse l’oro agli europei indurre di Goteborg negli 800 del 1984 era presidente del comitato regionale della Basilicata della FIDAL nei giorni scorsi nell’ ospedale di Potenza era morto anche il padre calo sensibile dei nuovi malati per coronavirus e sono complessivamente 9400077 malati in Italia con un incremento Rispetto a ieri di 880l dire meno della metà dell’intervento di lunedì quando erano stati 1941 il numero complessivo dei contagiati comprese le vittime è guariti e di 135576 Il dato è stato fornito nel punto Quotidiano della Protezione Civile ed è tutto Grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa