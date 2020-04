Ultime Notizie Roma del 08-04-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli calo sensibile dei nuovi malati per coronavirus sono complessivamente 94077 i malati in Italia con un incremento Rispetto a ieri di 880 vale a dire meno della metà dell’incremento di lunedì quando erano stati 1941 il numero complessivo dei contagiati comprese le vittime guariti è di 130 5586 il è stato fornito dal punto Quotidiano della Protezione Civile finalmente sembra che si inizia a vedere una diminuzione di nuovi casi che ha detto Giovanni retta dell’INPS Nella curva glicemica dopo una fase di plateau sembra esserci una discesa la curva tende a riflettere in basso ma aspettiamo domani o dopodomani Prima di tirare un sospiro di sollievosono oltre 80 mila i morti da coronavirus nel mondo lo indica il conteggio della John Hopkins University che fissa Al momento il numero dei decessi in 81103 sempre secondo i dati dell’Ateneo gli Stati Uniti d’America hanno fatto registrare il record di vittime in 24 ore sono 1939 che fanno salire il totale dei morti in quel paese acquatico si tratta del peggior bilancio giornaliero nel mondo denzio pandemia la Cina ha registrato ieri martedì 62 nuovi casi di infezioni da coronavirus di cui 59 in la commissione sanitaria nazionale ha segnalato due nuovi decessi di cui uno a Shanghai e uno nel hubei nella provincia di One nessun accordo per ora all’eurogruppo più hot di sempre chiamato a fronteggiare la crisi economica scaturita dell’emergenza pandemica si è concluso dopo 16 ore con un nulla di fatto che è stato rinviato a giovedì Parigi e Berlino Allineate sul mesegli eurobond l’Olanda ancora contrario il presidente centeno più vicini ad una Intesa ma ancora non ci siamo da Gentiloni Gualtieri appello al senso di responsabilità 13 nell’aula del Senato l’esame delle decreto-legge pure Italia all’inizio della seduta il presidente della commissione bilancio Daniele Pesco Movimento 5 Stelle ha chiesto uno slittamento in avanti dell’esame del provvedimento Per consentire alla commissione che solo ieri notte dato il via libera al testo di esaminare stamani gli ordini del giorno in base al calendario elaborato dai capigruppo di Palazzo Madama oggi si terrà la discussione generale domani mattina il governo Porra la fiducia il Consiglio di Stato espresso con la massima urgenza parere favorevole alla proposta del Ministero dell’Interno per l’annullamento inviato ordinaria dell’ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca che ha imposto a chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il porto di Messina zia che viaggia a piedi sia che viaggi a bordoqualsiasi mezzo di trasporto l’obbligo di registrarsi almeno 48 ore prima della partenza nel sistema on-line la sezione osserva come l’annullamento straordinaria tutela del dell’ordinamento evidenzia oggi una sua rinnovata attualità e rilevanza proprio pronte di fenomeni di dimensione globale Qual è l’attuale emergenza Sanitaria di pandemia che affligge il sarà in due tappe la parte 2 il primo riguarderebbe piccole aperture per le attività produttive mentre il secondo interesserebbe una rimodulazione delle misure per spostamenti uscite questo l’orientamento emerso nel corso del vertice tra il premier Conte e i tecnici in vista della scadenza delle misure di contenimento del 13 aprile In ogni caso non sarebbero ancora state ipotizzate da te e linee ribadite sarebbero quelle della gradualità e prudenza nel riapertura è tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime

