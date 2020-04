Ultime Notizie Roma del 08-04-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli emergenza coronavirus l’Unione Europea deve essere all’altezza del suo ruolo per affrontare la sfida Chi è di fronte per fabbro chiamata a compiere un deciso cambio di passo dal punto di vista politico e sociale ha veramente a cuore l’Unione Europea per chi crede in Un’Europa unita forte e solidale all’altezza della sua storia è il momento di compiere passi assoluti promuovendo tutti i mezzi per la ricostruzione se vogliamo preservare la nostra casa comune è il momento di ragionare come una squadra lo sottolinea il premier Giuseppe Conte in un’intervista dati che ha news e osservatore romano parla dell’eurogruppo nessun accordo per ora all’eurogruppo più atteso di sempre chiamato a fronteggiare la crisi economica scaturita dalla emergenza pandemia si è concluso dopofiore con un nulla di fatto è stato rinviato a domani giovedì Quanto può resistere alla piccola e media impresa italiana in questa situazione di blocco della produzione non tanto rispondi Non intervista Carlo robiglio il presidente della piccola industria il 98% delle aziende in Confindustria questa situazione I Maggio deve trovare una soluzione che fischiava l’estate con blocco di questo tipo i rischi diventano pesantissimi A parte le attività stagionali che non riaprire Ebbero mai più e avverte bisogna che per fine Aprile inizio Maggio inizia almeno la fase II per una serie di attività leggevo di un’indagine sul ospedale di Alzano Lombardo così come stato a Codogno se posso fare un appello non è il momento di mandare inchieste sugli ospedali Lombardi Diciamo che i medici e dirigenti lavorino Anzi Onore a chi c’è a Io più che un inchiesta dei NAS o fascicolo della procura avrei mandato medaglie lo ha detto il leader della Lega Matteo Salviniabbigliamento con la trasmissione tv orario continuato su Telelombardia un ponte crollato ad Aulla è in provincia di Massa Carrara sulla strada provinciale 70 il ponte si trova in italiano e collega la strada provinciale 70 con la strada provinciale 62 il ponte al confine tra Liguria e Toscana località Albiano Magra Massa Carrara lungo una strada provinciale che collega la bassa Val di gara con la Val di Magra La Spezia Dalle prime informazioni risulta che due veicoli in transito sono rimasti coinvolti dal crollo si tratta di due furgoni precipitati sul letto del fiume e rimasti sopra la carreggiata collassata c’è un ferito trasportato in codice giallo all’ospedale in seguito al crollo del ponte sarebbe il conducente di un istituto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

