Ultime Notizie Roma del 08-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno spaziali formazione ricomincia guardare la programmazione della fase dell’emergenza coronavirus Magni scienziati avvertono che durerà a lungo almeno 6 8 mesi dice il fisico Alessandro Vespignani e ci saranno altre battaglie da combattere e l’infettivologo Massimo Galli sottolinea che prima andranno preparate linee di diagnostica per non rischiare di spalmare la ripresa in un tempo infinito anticipata con rischio di nuovi focolai Confindustria in pressing con il presidente della piccola industria Carlo robiglio che sollecita una ripartenza a maggio Perché tesi scavalla l’estate con un blocco di questo tipo che rischi diventano pesantissimi Intanto le premier Giuseppe Conte che chiede l’Europa di ragionare con una squadra con un cambio di Passo l’altezza della sfida della crisi all’eurogruppo una maratona notturna per decidere le misure da prendere non sia ancora vicini all’INPSinvia la riunione a domani pomeriggio Fatti avanti ci sei libero verso l’apertura un fondo con i ricoveri banda manca l’unanimità sul fondo salva-stati Olanda su questo insiste dicendo per l’uso del MEF venire con una forma di condizioni che l’eccezione può essere solo per le spese mediche Fringe attacca incomprensibile che blocchi non Intesa andiamo nel Regno Unito Boris Johnson resta in terapia intensiva al San Thomas Hospital di Londra in condizioni chimicamente stabili dopo l’aggravamento dei sintomi del suo contagio da coronavirus e risponde ai trattamenti per rende Noto in un aggiornamento quasi identico a quello di ieri un portavoce di downing Street del primo ministro britannico non è in grado al momento di lavorare ma è pochette è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa