Ultime Notizie Roma del 08-04-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione in studio Giuliano legno non è il momento di allentare delle restrizioni Anzi bisogna raddoppiare triplicare gli sforzi per l’avvertimento della MS Europa che mette in guardia dai segnali positivi in alcuni paesi ad aumentare l’organizzazione sanitaria avverte inoltre che hanno superato quota 10 mila i casi in Africa i decessi sono altri 500 mentre il virus qui è stato il dente ad arrivare rispetto ad altre parti del mondo infezione e poi esponenzialmente continua a diffondersi ed allarmi dell’economia dall’ocse con il superindice che offre una possibile interpretazione dell’evoluzione per il futuro che segnala il più importante calo mai registrato in gran parte delle grandi economie un allarme anche da bankitalia secondo cui la sospensione dell’attività economica inciderà significativamente sulla capacità delle famiglie hanno peli far fronte autonomamentepresidente economiche nella settimana a venire intanto goldman Sachs vede quest’anno il PIL europeo perdere 9% quindi italiano al 11,7% per il nostro paese ti stima Un’invasione 231a più 7,9% migranti in seguito all’emergenza i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di Place of Safety luogo sicuro in virtù di quanto previsto dalla convenzione di Amburgo sul salvataggio Marittimo per i soccorsi effettuati stradali con bandiera straniera al di fuori dell’area italiana prevede un decreto di essere interno trasporti e salute che puntano evitare l’arrivo di soccorso straniere con I migranti il decreto è valido per l’intero periodo dell’emergenza intitola l’ultima notizia Ho inviato ben tre lettere all’anas negli ultimi mesi per segnalare le criticità sulla stabilità che ora è crollato così il sindaco di aula Roberto Valentini dopo il cedimento del ponte tra le due sponde del fiume magra tra La Spezia e Massa Carrara due furgoni sono finiti sul letto del fiume di Massicodice giallo Il conducente di uno dei due l’altro autista televillage a parte lo shock è la ministra dei trasporti De Micheli ha chiesto una relazione all’anas è tutto grazie per averci seguito informazioni e torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa