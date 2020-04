Ultime Notizie Roma del 08-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Emergenza coronavirus anche i dati di oggi 8 aprile confermano gli aspetti positivi degli ultimi giorni calano i malati ricoverati anche quelli in terapia intensiva per il quinto giorno di seguito aumento Nei quadri Canetta numero record canale numero di nuovi casi rilevati da Porta il numero di tamponi vediamo nel dettaglio i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile un aumento di malati le persone attualmente positive 1195 unità ieri erano stati 880 ma oggi è stato effettuato un numero di tamponi Maggiore oltre 50.000 è l’incidente di positivi e solo del 7,4% dunque un dato che conferma come il contagio si stia riducendo festa però alto il numero delle vittime che conferma un rallentamento e le ultime 24 ore sono morte 542 persone ieri le vittime sono604 anche quelli ti restano sugli stessi livelli raggiungono quota 26491 per un aumento in 24 ore di 2099 unità e cominci a guardare la programmazione della II dell’emergenza coronavirus Ma gli scienziati avvertono che durerà a lungo almeno 7-8 mesi dice il fisico Alessandro Vespignani ci saranno altre battaglie da combattere infettivologo Massimo Galli sottolinea che prima avevano preparato il in diagnostica per non rischiare di spalmare la ripresa in un tempo infinito anticipata con rischio di nuovi focolai Intanto tu industria impresti mi sono il Presidente della piccola industria Carlo dominio che sollecita una di partenza a maggio perché gli scavalla l’estate con un blocco di 4 kg poi Mischi diventano pesantissimi quindi l’economia pressing del premier Giuseppe Conte che chiede all’Europa di ragionare con una squadra con un cambio di Passo l’altezza della sfida della crisi Alloro gruppo una maratona notturna per decidere le misure da prendere non sia ancora vicini all’intesa e si rinvia alla riunione a domani pomeriggio Fatti avanti ci sarebbero verso l’apertura un fondo con irecovery bandana Manunanimità sul fondo salva-stati Olanda era su questo insiste dicendo per l’uso del mese deve avvenire con una forma di condizioni elezioni può essere solo per le spese mediche Parigi attacca incomprensibile che blocchi Intesa andiamo nel Regno Unito Boris Johnson resta in terapia intensiva al San Thomas Hospital di Londra in condizioni chimicamente stabili dopo l’aggravamento dei sintomi del suo contagio da coronavirus e risponde esattamente rende Noto in un aggiornamento quasi identico a quello di ieri un portavoce di downing Street precisando del primo ministro britannico non è in grado al momento di lavorare ma è cosciente è tutto grazie per averci seguito le news tornano prossime edizioni

