Ultime Notizie Roma del 08-05-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 8 maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco uno studente di 18 anni è stato ucciso durante una sparatoria avvenuta in una scuola di Island Frank Martin School nei sobborghi Denver nella sparatoria sono rimasti feriti E almeno 8 studenti di cui alcuni si tratta di una scuola privata a pochi chilometri da la colombaina High School dove 12 studenti furono uccisi da due compagni di classe nel 1999 la polizia Ha arrestato due studenti Donald Trump è stata in forma dettagli della vicenda e ha contattato le autorità locali La Commissione Europea taglia ancora le previsioni di crescita dell’Italia più 0,9 % nel 2018 + 0 1 nel 2019 più 06 2020 una nuova spina senza aumento dell’IVA il deficit e sale a 2,5 nel 2019 3,5% Nel 2020 mentre il debito schizza al 1003,7 nel 2019 e ha 135, 2 Nel 2020 nella classifica europea l’Italia e ultima per crescita investimenti occupazioni dopo la diffusione dei dati lo spread è salito a 260 punti la crescita italiana è molto contenuta e ha incidenza sui conti di circo misteri moscovici che rinvia giugno l’esame le decisioni dell’unione europea la stessa Unione Europea non tiene con i dati del primo trimestre che non erano negativi risponde il ministro Tria che definisce politica la previsione sul deficit TIM per l’occhio per colpire il governo secondo il MoVimento 5 Stelle lo spread chiude ad 166 arriva il giorno della resa dei conti su Siri nel governo domani con te proporre alla revoca del Consiglio dei Ministri A meno che il Sottosegretario leghista non si dimetta prima la lega non arrivi alla con l’ultimo appello dice Di Maio Salvini fa sapere che se ci sarà voto si opporrà alla revoca Ma che poi si andrà avanti anche se la spaccatura con il 5 Stelle è evidente non solo sul Siri il governo non cade per ilSemmai per l’eventuale blocco dei cantieri di Genova Milano Palermo o sei il MoVimento 5 Stelle non ci fa ultimare le opere spiega il viceministro rixi E intanto i PM di Roma hanno interrogato per 3 ore di Paolo Arata indagato per corruzione per aver promesso dato altri €30000 per emendamenti sugli incentivi per il minieolico il verbale è stato secretato operazione anti sabbia per degenti Lombardia e Piemonte 43 arresti 12 in carcere nell’inchiesta della dda auto dei gruppi criminali tra Milano e Varese prelievi stati due dirigenti di Forza Italia il consigliere regionale Fabio altitonante consigliere comunale Milanese Pietro Tatarella candidato alle europee che sarebbe stato a libro paga del imprenditore del settore rifiuti Daniele d’Alfonso nell’inchiesta anche un caso di istigazione alla corruzione verso il presidente della regione che non è indagato chiesto alla camera l’autorizzazione all’arresto per finanziamento illecito del deputato di Forza Italia Diego ha il gip indica finanziamenti illeciti anche Fratelli d’Italiapiani sono un diciassettenne con precedenti per furti che sosteneva di essere il braccio armato dei gilet gialli ha preso in ostaggio ieri quattro donne in un bar di Tolosa lasciando andare solo dopo diverse ore lui è rimasto dentro al negozio a lungo poi si è arreso l’attacco degli anni si è cominciato alle 16:21 dopo che ragazzo era uscito di casa lasciando scritto in una lettera di essere dispiaciuto di quello che stava per fare una guerra commerciale perdono sempre tutti le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina richiedono tempo è un loro Te li metto una minaccia per l’economia globale è il monito del direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Christine lagarde per lo scontro sui dati allarme sui mercati il Dow Jones perde un 84% e il Nasdaq e 203 allarme anche dell’Europa la Cina annuncia che il vicepremier Lio che guiderà la delegazione degli Stati Uniti in vista ai colloqui del 9 e 10 maggio la partecipazione del Regno Unito le elezioni europee ormai malauguratamente inevitabile ha detto il vice premier del governo Tory di telefonargli Davidun eventuale ma non facile accordo di compromesso con i laburisti sono uscita dall’Unione Europea è in grado di ottenere la ratifica del Parlamento non potrebbe essere a questo punto ho provato prima di luglio ora la destra sovranista sogna di fare il pieno di voti lo sport in chiusura clamoroso Ada trova il Liverpool ribalta 030 Elimina il Barcellona della semifinale di Champions League qualificandosi per la finale che si disputerà Nello Stadio Wanda metropolitano di Madrid Sabato primo giugno È stata un’impresa con pochi precedenti quella di Red di Jurgen klopp che è maturata fin dai primi minuti di gioco allorché il grigio portato in vantaggio i suoi dopo soli 7 minuti ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa