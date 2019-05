Ultime Notizie Roma del 08-05-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio faccio l’ultima appena la lega faccia di mettere Siri non arrivi alla conta nel consiglio dei ministri di mercoledì così Luigi Di Maio durante una conferenza stampa alla camera insieme al ministro della giustizia Alfonso Bonafede è tornato delle Sottosegretario della Lega indagato per corruzione nel consiglio dei ministri di oggi sta Infatti all’ordine del giorno la revoca alle deleghe a Siri come annunciato dal premier Conte a Di Maio ribattere Matteo la vicenda Siri non mi appassiona 6 5 Stelle voteranno le dimissioni di un Sottosegretario senza prove Si assumeranno le responsabilità ribadisce il vicepremier Aggiungendo che in un paese qualcuno e colpevole si è dimostrato tale che voterà contro le dimissioni Cambiamo argomento anticipiamo la pagina sportiva impresa storica del Liverpool che batte 40 il Barcellona è rimasta in 30 subito andata sotto i colpi di Messidecidi le doppiette di origine Win album contro ogni pronostico a Madrid il prossimo primo giugno ci andranno in inglese si tratta della seconda finale consecutiva la nona nella storia grande delusione Catalani che vedono materializzarsi un’altra volta l’incubo rimontata dopo quella subito a Roma nei quarti di finale della scorsa stagione contro i giallorossi torniamo alla cronaca sono il consigliere regionale Fabio altitonante il Sottosegretario Expo della Regione Lombardia il consigliere comunale Milanese vicecoordinatore regionale Pietro Tatarella candidato alle europee i due esponenti di Forza Italia al centro della Maxi operazione della dda di eseguita ieri mattina in Lombardia e Piemonte altitonante accusato di corruzione finita domiciliari mentre tapparella in carcere per associazione per delinquere corruzione l’inchiesta in cui figurano 15 indagati al centro due gruppi criminali attivi tra Milano e Varese e così Luigi esponenti politici e amministratori pubblici imprenditori Carabinieri di Monza Guardia di Finanza di Varese non eseguito 43 ordinanze di custodia cautelarecarcere nell’inchiesta figurano Inoltre una richiesta di autorizzazione inviata la Camera dei Deputati per l’arresto con l’accusa di finanziamento illecito del parlamentare di Forza Italia Diego sozzani il Presidente della Regione Lombardia Fontana parlano in consiglio regionale ha dichiarato di aver revocato l’incarico ad Altidona poi di andare avanti corretto e trasparente Come sempre sono stato ha detto che andiamo ancora argomento 20 persone Per questo metti politici di primo piano come il Presidente della Regione Mario Oliverio sono indagate nell’ambito di un’inchiesta della procura di Catanzaro sulla gestione di appalti pubblici in Calabria al centro dell’indagine secondo quanto si prende alcuni investimenti della città di Cosenza In particolare quelli legati alla costruzione del nuovo ospedale della metropolitana di superficie del museo di Alarico la procura catanzaresi ipotizza l’esistenza di un’associazione per delinquere in cui si sarebbero Resi responsabili a vario titolo di delitti contro la pubblica amministrazione tra i reati ipotizzati turbata libertà degli incanti corruzione propria aggravata traffico di influenze illecite abuso in atti d’ufficiofrode nelle pubbliche forniture il governatore adesso un giudice condividere una simile impostazione accusatoria andiamo all’estero uno studente di 18 anni è stato ucciso durante la sparatoria avvenuta in una scuola di Ailano Vincenzo Borghi reso noto Lo sceriffo locale e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolti la linea torna alla regia

