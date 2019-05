Ultime Notizie Roma del 08-05-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana risulta indagato per abuso d’ufficio nella Maxi inchiesta della dda di Milano che ieri ha portato a 43 misure cautelari lo riporta questa mattina il Corriere della Sera e la notizia Secondo non sei stata confermata stamani da fonti qualificate per contestazione riguarda la nomina del suo socio di studio Luca Marsico a un incarico in Regione Lombardia Fontana potrebbe essere interrogato jogi dagli inquirenti Cambiamo argomento il giorno della resa dei conti sul caso Siri nel governo Conte prepara la revoca del Consiglio dei Ministri A meno che il Sottosegretario leghista non si diventa prima la lega non arrivi alla conta il primo appello ha detto Di Maio la vigilia sta bene invece ha fatto sapere che in caso di voto si opporrà alla revoca Ma che poi si andrà avanti anche se la spaccatura con i 5 Stelle è evidente non solo sul serio voltiamoancora pagina andiamo in Piemonte un cane pitbull aggredito due sorelline Una di 18 mesi e l’altra di 12 anni prendo in modo grave la più piccola l’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in una villetta di Santhià in provincia di Vercelli il cane che vive con la famiglia ha attaccato all’improvviso le due bimbe mordendo le in più parti del corpo andiamo all’estero l’iran ha deciso di diminuire gli impegni sottoscritti nell’ambito di un accordo sul nucleare anche se non uscirà formalmente dall’intesa quindi ne sospenderà alcuni aspetti l’accordo internazionale sul nucleare è stato raggiunto nel 2015 ma proprio un anno fa gli Stati Uniti hanno annunciato l’uscita unilaterale del della ripresa delle sanzioni da parte di Washington contro te andiamo in Venezuela Nazionale Costituente ha provato ieri sera alla revoca dell’immunità di 7 deputati dell’assemblea nazionale con l’accusa di aver partecipato a un fallito colpo di stato il 30 Aprile scorso lo riferisce l’agenzia di stampa statale avm era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa