Ultime Notizie Roma del 08-05-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione in studio Roberta Frascarelli commissione Unione Europea taglia ancora le previsioni di crescita dell’Italia più 0,9 % nel 2018 + 0,1% nel 2019 più 0,7% Nel 2020 nella nuova SIM senza aumento dell’IVA al 2,5% nel 2019 è 3,5 Nel 2020 mentre il debito Svizzera 133,7% nel 2019 135, 2 Nel 2020 nella classifica Unione Europea l’Italia è ultima per crescita investimenti e occupazione uno studente di 18 anni è stato ucciso durante una sparatoria avvenuta in una scuola di Island rientra nei sobborghi di Denver l’ho reso noto Lo sceriffo locale nella sparatoria sono rimasti feriti almeno 8 studenti di cui alcuni gravemente si tratta di una scuola privatakm da Line School dove 12 studenti furono uccisi da due compagni di classe nel 1999 il sequestratore di Tolosa nel sud della Francia è stato fermato e quanto hanno fatto Inter e il Ministro dell’Interno Christophe kutner il 17enne è uscito dal bar tabacchi in cui si era asserragliato da ore senza opporre resistenza alla polizia Nazionale Costituente ha provato ieri sera la revoca dell’immunità avvisate deputati dell’assemblea nazionale con l’accusa di aver partecipato a un fallito colpo di stato il 30 Aprile scorso lo riferisce l’agenzia di stampa visita a sorpresa del segretario di stato americano Mike Pompeo a Baghdad dove ha incontrato il primo ministro iracheno Adel Abdul mahdi lo riportano alcuni esempi internazionali si danno una foto del governo locale Pompeo che era in missione l’Europa aveva cancellato all’improvviso la visita programmata a Berlino spiegando la decisione con questioni di sicurezza internazionale il Liverpoolclamorosamente l’ho già da 3 dell’andata e batte il Barcellona 4 a 0 nel ritorno della semifinale di Champions League qualificandosi per la finale l’inglese incontreranno la vincente di ayaz Tottenham che si affronteranno ad Amsterdam ed è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime oggi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa