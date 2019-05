Ultime Notizie Roma del 08-05-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli sulle borse asiatiche fondano con gli indici della Cina in forte calo dopo le minacce di Donald Trump per darti al 25% sull’importo di 200 miliardi di dollari di beni made in Cina in rosso anche i futures su indici azionari statunitensi che sono scivolati di circa il 2% La minaccia è affidata ieri a Twitter dal Trump affonda le borse cinesi indice composite Shanghai crolla 5,58% mentre quello di scienze sprofonda del 7,38% pure operazione della polizia di Bergamo ha portato all’arresto di 10 persone tra cui pubblici ufficiali accusati a vario titolo di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale alterazione di documenti per il rilascio di un titolo di soggiorno e diversi episodi di corruzioneoperazione denominata Luana ha interessato Bergamo e provincia di Milano e Novara domani mattina a quanto si prende il premier Giuseppe Conte incontro era il premier del governo di accordo in unità nazionale subito firesprite di premier libico nelle prossime ore Volerai tardi a Roma Siamo stanchi di essere pagati €3 allora e basta razzismo solo alcuni degli slogan scanditi al megafono da circa 100 braccianti agricoli stranieri in gran parte africani che sfilano oggi in corteo a Foggia per rivendicare migliori condizioni di vita con una crescita Più virtuale che reale è un debito continua a salire verso quota 133 % del PIL sono alcune delle prime indicazioni sui conti dell’Italia per il 2019 raccolte a Bruxelles e in vista delle previsioni economiche di primavera della commissione europea renderà note domani martedì in uno scenario complessivamente caratterizzato da molte incertezze l’esercizio previsionale di Bruxelles sarà improntato ahotel La vita nel neghev occidentale sta tornando alla normalità dopo due giorni di continuo e lanci di Razzi da Gaza durante i quali sono rimasti uccisi 25 palestinesi fra cui due donne incinte una ragazza e altri 170 sono stati feriti lo informa il Ministero della Sanità locale citato dall’agenzia di stampa Man dopo giorni di riserbo Amazon e la zia di Islamic hanno reso noto le proprie perdite ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento

