Ultime Notizie Roma del 08-05-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri indagato dalla Procura di Roma per corruzione il decreto di revoca è stato adottato dal premier al termine di un lungo con dei ministri durante il quale si è sviluppato un confronto del pulito come civile che ha coinvolto l’intero governo Salvini Ha ribadito la fiducia nel premere ma anche la difesa di Siri innocente Fino a prova contraria dice che la Leila ora Lancia l’azione di governo barca con i litigi e le polemiche ci sono tantissime cose da fare per famiglie e imprese e lavoratori dipendenti autonomi la riforma della Giustizia apertura di cantieri infrastrutturali Ed Sheeran non intende ritirarti la L’intesa sul nucleare ma li prenderà la riferimento del tuo uranio se entro 60 giorni partner non accetteranno di soddisfare le tue richieste in ambitobancario risposta la sanzione statunitense l’ultimatum è stato annunciato darwan in una lettera del partner del Piano comprensivo di azione ha firmato nel 2015 per gruppo 5 + 1 Stati Uniti Russia Cina Francia Gran Bretagna per Pechino l’accordo sul nucleare deve essere confermate attuato Mosca critica i passi ambientati presi dagli Stati Uniti premier israeliano Netanyahu avverte non ho alcun sentiremo all’iran di dotarsi di armi nucleari argomento sarà collocato in uno spazio più sicuro del salone del libro probabilmente davanti a quello della Difesa lo stand di alta forte la casa editrice ritenuta vicino a CasaPound al centro di accese polemiche la decisione è stata presa durante la riunione del comitato ordine pubblico e sicurezza svoltosi in prefettura per il timore che la discussa presenza della casa editrice generi tensione All’interno della manifestazione creditori quella che attacca sinistro-destro un antifascismo militante che diventa una malattia culturale l’ultima notizia in chiusura pantere centauri danzanti per un’azienda che svetta muta e solitaria sontuosa ed è interamente decorata torna alla luce dopo 2000 annisala della Domus Aurea neroniana una scoperta eccezionale ed emozionante della quali tecnici si sono imbattuti mentre intervenivano per restaurare la volta di un ambiente continuo è il frutto della nostra strategia mirata alla tutela della Ricerca Scientifica sottolinea la direttrice del parco archeologico del Colosseo Alfonsina Russo è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa