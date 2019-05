Ultime Notizie Roma del 08-05-2019 ore 18:10

Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 8 maggio in studio Giulia non Ferrigno informazioni lunga pagina dedicata la cronaca il governatore Lombardo Attilio Fontana indagato per abuso d’ufficio nella Maxi inchiesta della dda di Milano che gliel’ha portata 43 misure cautelari per tangenti in Lombardia in Piemonte stazione di quando la nomina del tuo socio di studio ha un incarico in Regione Lombardia fontana che potrebbe essere interrogato già oggi non commenta parlerò dice con chi di dovere Salvini lo difende attacchi vergognosi e la riorganizzazione del 18 partito fascista e manifestazione fascista sono i reati contestati dalla Procura di Bari ha 28 militanti di CasaPound Al termine delle indagini sull’aggressione avvenuta a Bari il 21 settembre 2018 nei confronti di alcuni manifestanti che tornavano da un corteo antifascista organizzato dopo la visita del Ministro dell’Interno Matteo Salvini è venuta qualche giorno prima tra i 4 feriti ci fu la assistente parlamentare dell’Euro deputata Eleonoracronaca una donna è stata trovata morta in mattinata all’interno della sua abitazione a Borgonovo in provincia di Piacenza è una marocchina di 45 anni che pare abbia di profondità gliela abitava con il marito che al momento irreperibile insieme due figli di 25 anni su una terza figlia della coppia 22 anni e vive in Marocco dove studia il corpo è stato trovato dai Vigili del Fuoco e dei carabinieri che sono entrati nel suo appartamento e militari indicazioni scientifiche hanno interdetto tutta la zona all’esterno dell’abitazione stanno effettuando i rilievi ultima notizia in chiusura una trentenne rimasto gravemente ustionato al viso e al torace Rischia di perdere un occhio di essere stato colpito al Volto con acido lanciato un incontro dalla ex fidanzata di 38 anni dopo una lite in strada nella tarda serata di ieri a Legnano nel Milanese la donna si è poi costituito ai Carabinieri è stata arrestata per lesioni gravissime atti persecutori si trova in carcere per tutto Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa